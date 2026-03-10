Así quedó el mapa político en Antioquia: el CD barrió en 68 de los 125 municipios y desbancó a liberales y conservadores

Los resultados generales de las legislativas del domingo configuraron un mapa electoral en Antioquia definido por un nuevo “bipartidismo” entre las fuerzas de Álvaro Uribe y Gustavo Petro. Este escenario muestra un centro político cada vez más desdibujado y una tendencia decreciente en los partidos tradicionales que perdieron espacio frente a las colectividades que ahora encabezan el espectro. Lea acá: Los seis hechos claves de las elecciones en Antioquia: ¿nuevo “bipartidismo” y un centro diluido? Al analizar la votación por municipios, esa tendencia se confirma con datos: el Centro Democrático logró imponerse en 68 localidades, una cifra superior a las 23 que lideró en 2022. En contraste, los partidos Liberal y Conservador sufrieron un retroceso al perder el control en el 46% del territorio departamental; de los 91 municipios donde obtuvieron mayorías hace cuatro años, el domingo solo consiguieron mantener predominio en 49.

La otra fuerza de esa nueva polaridad, el Pacto Histórico, fue el partido más votado en Apartadó, Carepa, Chigorodó y Turbo, en Urabá; Remedios (Nordeste), Caucasia (Bajo Cauca) y Caldas. Sin embargo, uno de los hechos destacados de la jornada fue el volumen de votación registrado en Medellín y su área metropolitana. Históricamente, esta zona ha funcionado como el principal centro del voto de opinión y ha servido de plataforma política no solo para el uribismo, sino para movimientos regionales como el del alcalde Federico Gutiérrez en su ascenso a cargos de elección popular. Lea además: Así quedó el mapa del poder antioqueño en el Senado: de 14 curules bajó a 11 La estadística refleja que, contrario a la tendencia de depender de los sufragios en Urabá y las subregiones mineras —donde la figura de Gustavo Petro ha mantenido solidez—, el Pacto Histórico concentró el 73% de sus apoyos a la Cámara por Antioquia en el Valle de Aburrá y el Oriente cercano. En esta última región, el crecimiento fue notable en Rionegro, La Ceja, Marinilla, El Carmen de Viboral y Guarne.

Las fuerzas minoritarias y las coaliciones alternativas también perdieron terreno en la nueva configuración. La U, que en 2022 se impuso en tres municipios, así como la alianza entre Cambio Radical, Mira y Colombia Justa Libres —que lideró en dos localidades hace cuatro años— desaparecieron del mapa de mayorías municipales. Una suerte similar corrió la Coalición Centro Esperanza, que pasó de obtener el máximo apoyo en tres poblaciones (Ituango, Nechí y Necoclí) a quedar sin representación. Por otro lado, la Alianza Verde experimentó un repliegue significativo en sus zonas de influencia tradicionales. Mientras que en el proceso electoral de 2022 logró mayorías en tres municipios del Oriente antioqueño (El Carmen de Viboral, La Ceja y La Unión), en esta jornada su liderazgo en las listas se desplazó hacia el Bajo Cauca, logrando la primera votación únicamente en Nechí.

¿Cómo fue la votación por regiones en Antioquia?