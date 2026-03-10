Así quedó el mapa político en Antioquia: el CD barrió en 68 de los 125 municipios y desbancó a liberales y conservadores

Los resultados generales de las legislativas del domingo configuraron un mapa electoral en Antioquia definido por un nuevo “bipartidismo” entre las fuerzas de Álvaro Uribe y Gustavo Petro. Este escenario muestra un centro político cada vez más desdibujado y una tendencia decreciente en los partidos tradicionales que perdieron espacio frente a las colectividades que ahora encabezan el espectro.
Lea acá: Los seis hechos claves de las elecciones en Antioquia: ¿nuevo “bipartidismo” y un centro diluido?
Al analizar la votación por municipios, esa tendencia se confirma con datos: el Centro Democrático logró imponerse en 68 localidades, una cifra superior a las 23 que lideró en 2022. En contraste, los partidos Liberal y Conservador sufrieron un retroceso al perder el control en el 46% del territorio departamental; de los 91 municipios donde obtuvieron mayorías hace cuatro años, el domingo solo consiguieron mantener predominio en 49.