Así quedó el mapa político en Antioquia: el CD barrió en 68 de los 125 municipios y desbancó a liberales y conservadores

El CD fue el más votado en 54% de los municipios de Antioquia; mientras que liberales y conservadores perdieron peso en 46% del territorio. El Pacto Histórico ganó en 7 pueblos y sumó 247.000 votos en el Aburrá.

    El Centro Democrático fue el partido más votado con 741.000 (32,5% de la participación), mientras el Pacto creció su votación en más de 166.000 votos y será la segunda fuerza. FOTO: EL COLOMBIANO
Juan Diego Ortiz Jiménez
Juan Diego Ortiz Jiménez

Metro

11 de marzo de 2026
Los resultados generales de las legislativas del domingo configuraron un mapa electoral en Antioquia definido por un nuevo “bipartidismo” entre las fuerzas de Álvaro Uribe y Gustavo Petro. Este escenario muestra un centro político cada vez más desdibujado y una tendencia decreciente en los partidos tradicionales que perdieron espacio frente a las colectividades que ahora encabezan el espectro.

Lea acá: Los seis hechos claves de las elecciones en Antioquia: ¿nuevo “bipartidismo” y un centro diluido?

Al analizar la votación por municipios, esa tendencia se confirma con datos: el Centro Democrático logró imponerse en 68 localidades, una cifra superior a las 23 que lideró en 2022. En contraste, los partidos Liberal y Conservador sufrieron un retroceso al perder el control en el 46% del territorio departamental; de los 91 municipios donde obtuvieron mayorías hace cuatro años, el domingo solo consiguieron mantener predominio en 49.

InfogrÃ¡fico
Así quedó el mapa político en Antioquia: el CD barrió en 68 de los 125 municipios y desbancó a liberales y conservadores

La otra fuerza de esa nueva polaridad, el Pacto Histórico, fue el partido más votado en Apartadó, Carepa, Chigorodó y Turbo, en Urabá; Remedios (Nordeste), Caucasia (Bajo Cauca) y Caldas.

Sin embargo, uno de los hechos destacados de la jornada fue el volumen de votación registrado en Medellín y su área metropolitana. Históricamente, esta zona ha funcionado como el principal centro del voto de opinión y ha servido de plataforma política no solo para el uribismo, sino para movimientos regionales como el del alcalde Federico Gutiérrez en su ascenso a cargos de elección popular.

Lea además: Así quedó el mapa del poder antioqueño en el Senado: de 14 curules bajó a 11

La estadística refleja que, contrario a la tendencia de depender de los sufragios en Urabá y las subregiones mineras —donde la figura de Gustavo Petro ha mantenido solidez—, el Pacto Histórico concentró el 73% de sus apoyos a la Cámara por Antioquia en el Valle de Aburrá y el Oriente cercano. En esta última región, el crecimiento fue notable en Rionegro, La Ceja, Marinilla, El Carmen de Viboral y Guarne.

Las fuerzas minoritarias y las coaliciones alternativas también perdieron terreno en la nueva configuración. La U, que en 2022 se impuso en tres municipios, así como la alianza entre Cambio Radical, Mira y Colombia Justa Libres —que lideró en dos localidades hace cuatro años— desaparecieron del mapa de mayorías municipales. Una suerte similar corrió la Coalición Centro Esperanza, que pasó de obtener el máximo apoyo en tres poblaciones (Ituango, Nechí y Necoclí) a quedar sin representación.

Por otro lado, la Alianza Verde experimentó un repliegue significativo en sus zonas de influencia tradicionales. Mientras que en el proceso electoral de 2022 logró mayorías en tres municipios del Oriente antioqueño (El Carmen de Viboral, La Ceja y La Unión), en esta jornada su liderazgo en las listas se desplazó hacia el Bajo Cauca, logrando la primera votación únicamente en Nechí.

¿Cómo fue la votación por regiones en Antioquia?

A pesar del dominio del Centro Democrático, el Partido Liberal mantuvo una vigencia importante en Envigado, uno de sus feudos, con 17.207 votos, superando incluso al Pacto Histórico y a Creemos en dicho municipio. También fueron la fuerza más votada en municipios del Occidente, el Norte y el Magdalena Medio.

El Partido Conservador demostró su arraigo en municipios específicos; en Itagüí logró una votación robusta de 22.284 apoyos (cerca de los 29.774 del CD), mientras que en Barbosa se impuso como la lista más votada con 4.892 votos, relegando al Centro Democrático al segundo puesto. Encabezó la votación en 17 municipios en total, sumando localidades del Norte, Oriente y Suroeste.

Creemos, el movimiento de Federico Gutiérrez, obtuvo 285.354 votos, concentrando su poderío especialmente en Medellín (164.729), Envigado (15.954) y Bello (13.293), donde logró desplazar a fuerzas tradicionales en el pulso por el segundo y tercer lugar. Solo fue el más votado en el municipio de Campamento (Norte).

En el Oriente antioqueño, Rionegro se alineó con la capital al entregarle 30.400 votos al Centro Democrático, dejando muy atrás al Pacto Histórico y a Creemos, que empataron técnicamente con poco más de 9.400 votos cada uno.

