“El reto del Gobierno es la caja, por eso toca inventarse cosas como cobrarle Ecopetrol”, exministro Diego Guevara

La economía colombiana atraviesa un momento de crecimiento moderado con un déficit fiscal histórico y proyectado en el 7,1% del PIB, además de una deuda pública que superó los $1.000 billones en septiembre de 2025, su punto más alto. Datos que preocupan a los analistas y que no serán nada alentadores para el próximo jefe de Estado que asuma en 2026.
En este contexto, Diego Guevara, exministro de Hacienda, dialogó con EL COLOMBIANO y compartió su análisis sobre la situación económica del país, la necesidad de ajustes presupuestales, pues el Gobierno Nacional solo realizó un recorte del $10 billones para el presupuesto de 2026 y cerró en $547 billones.
Guevara señala que, aunque la economía se ve fortalecida por el consumo y la estabilidad de algunos indicadores macroeconómicos, la presión sobre la caja fiscal es considerable.
Destaca que gran parte del gasto del Estado es inflexible, incluyendo pensiones, transferencias territoriales y subsidios obligatorios, lo que limita la capacidad de hacer recortes sin afectar derechos adquiridos. Para él, la clave está en combinar ajustes estratégicos con nuevas fuentes de ingresos, incluyendo la implementación de reformas tributarias que aseguren la sostenibilidad fiscal. Aquí la entrevista.