“Turismo dejará cifra récord de US$11.300 millones este año para Colombia”: ministra de Comercio

A poco más de tres meses de su designación, Diana Marcela Morales, ministra de Comercio, Industria y Turismo habló con EL COLOMBIANO sobre el desempeño de estos tres sectores, claves para la economía del país.
Entre otras cosas, mencionó que Colombia ya firmó un acuerdo de confidencialidad para negociar el arancel de 10% impuesto por Estados Unidos, se refirió a la polémica zona binacional con Venezuela y anticipó que este año también habrá cifras récord para el turismo, con 7 millones de viajeros no residentes y US$11.300 millones en divisas.
