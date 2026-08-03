Se rompió la racha de la Dian en 2026: el recaudo se desplomó 3,6% en junio

Después de varios meses de crecimiento acumulado, la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) registró el primer retroceso mensual en el recaudo durante junio de 2026. La entidad obtuvo $21,07 billones, frente a los $21,86 billones recaudados en el mismo mes de 2025, lo que representa una disminución del 3,6% o cerca de $790.000 millones.
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El principal responsable de este resultado fue la fuerte caída del recaudo por impuesto de renta, que no logró ser compensada por el mejor desempeño de otros tributos.