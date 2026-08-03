Se rompió la racha de la Dian en 2026: el recaudo se desplomó 3,6% en junio

Después de varios meses de crecimiento acumulado, la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) registró el primer retroceso mensual en el recaudo durante junio de 2026. La entidad obtuvo $21,07 billones, frente a los $21,86 billones recaudados en el mismo mes de 2025, lo que representa una disminución del 3,6% o cerca de $790.000 millones. Le puede gustar: ¿Quién debía reglamentar la prohibición del trabajo forzoso antes de los aranceles de EE. UU.? El principal responsable de este resultado fue la fuerte caída del recaudo por impuesto de renta, que no logró ser compensada por el mejor desempeño de otros tributos.

El Impuesto de Renta fue el principal golpe al recaudo

La mayor reducción se registró en el recaudo del Impuesto de Renta. Este pasó de $7,13 billones en junio de 2025, cuando representaba el 32,6% del total mensual, a apenas $4,63 billones en junio de este año, una caída de 35,1%. A este comportamiento se sumó una disminución en los tributos asociados a la actividad económica interna. Estos impuestos bajaron de $17,63 billones a $16,81 billones entre junio de 2025 y junio de 2026, reduciendo también su participación dentro del recaudo total del mes.

En lo corrido del año el recaudo creció 11%

A pesar de la caída mensual, el balance acumulado del año continúa siendo favorable. Entre enero y junio de 2026, la Dian recaudó $165,54 billones, frente a $149,15 billones obtenidos en el mismo periodo de 2025. Esto representa un crecimiento del 11% y un aumento nominal de $16,39 billones.

Los tributos asociados a la actividad económica interna fueron el principal motor del recaudo semestral al aportar $141,39 billones, equivalentes al 85,4% del total. A junio, la entidad ha cumplido el 52% de la meta de recaudo prevista para este año, estimada en $317 billones.

La recuperación de cartera aportó más de $16 billones

Durante el primer semestre, la Dian también fortaleció las acciones para recuperar obligaciones pendientes de pago. Gracias a estas estrategias, la entidad obtuvo $16,22 billones mediante recuperación de cartera, cifra que representa el 45,4% de los $34,48 billones recaudados a través de acciones de control y facilitación. Los recursos provinieron tanto de procesos de cobro coactivo para obligaciones con más de 120 días de mora como de gestiones de cobro persuasivo dirigidas a contribuyentes con deudas de entre uno y 120 días. Entérese: Andi arremete contra la Dian por arancel de EE. UU.: “Ahora se van y olvidan sus responsabilidades con el país” Para consultar contenido prémium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el mundo, regístrese aquí .

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