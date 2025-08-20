¡Alerta de la Dian! Estafadores envían mensajes falsos para robar durante declaración de renta

La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) lanzó una alerta urgente a los contribuyentes. Desde el pasado 12 de agosto, cuando comenzó el calendario tributario para personas naturales, se ha detectado un aumento de mensajes fraudulentos que simulan provenir de la entidad y que buscan robar datos personales y bancarios de los ciudadanos.
Los mensajes llegan por SMS, correos electrónicos o chats de mensajería instantánea y suelen iniciar con advertencias como: “DIAN: su estado fiscal presenta mora”.