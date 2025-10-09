Cayó en Medellín alias el Flaco, presunto narcotraficante al que buscaban en Francia

En una acción conjunta entre la Alcaldía de Medellín, la Unidad GESIN UDIJ de Francia, el Servicio de Seguridad Interior de Francia en Colombia, la Policía Nacional y la Fiscalía, fue capturado en Medellín alias “El Flaco”.
“El Flaco” es requerido por los delitos de tráfico de estupefacientes y concierto para delinquir agravado, relacionados con narcotráfico internacional.
El detenido es presunto integrante de una organización narcotraficante transnacional con operaciones en Antioquia, vinculada mediante outsourcing al Grupo Delincuencial Organizado “La Terraza”.