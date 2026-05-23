Las 5 alertas de cómo Colombia se endeuda al precio más caro en décadas

Cuando Colombia se endeuda caro, las consecuencias llegan hasta en la cuota del crédito hipotecario, el presupuesto del hospital público y las obras que no se construirán por altas tasas de interés. Eso está pasando a lo largo del 2026, cuando la deuda pública vive su momento más difícil con tasas hasta el 15% y los TES (los títulos con los que el Gobierno financia su deuda) con fuertes caídas en su valor; por ejemplo, el índice de deuda pública de Corficolombiana cayó 2,34% solo en mayo.
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