Crisis de la salud: a hospitales públicos del Magdalena les deben $500.000 millones

Las regiones viven con intensidad la crisis del sistema de salud. El llamado de auxilio más reciente provino desde el Magdalena. La Gobernación de ese departamento advirtió sobre la delicada situación financiera que atraviesa su red pública hospitalaria debido a una cartera pendiente que supera los $500.000 millones. Según la Administración, esta deuda compromete la operación de los 26 hospitales del Estado y amenaza la continuidad en la prestación de los servicios de salud. De acuerdo con un comunicado oficial, más del 82 % de la cartera corresponde a las entidades promotoras de salud (EPS) Coosalud, Nueva EPS y Proteger. La Gobernación señaló que el incumplimiento en los pagos por parte de estas entidades se ha agravado en los últimos meses, como consecuencia de una disminución en los desembolsos realizados a la red hospitalaria. Le puede interesar: Por fin radican estados financieros de 2023 de la Nueva EPS: ¿cuándo serán públicos? La administración departamental aseguró que la falta de recursos ha afectado la sostenibilidad financiera de los hospitales, limitando su capacidad operativa y el flujo de dinero necesario para garantizar la atención de los usuarios. Asimismo, advirtió que esta situación pone en riesgo la estabilidad laboral del personal de salud que presta sus servicios en las instituciones públicas.

Ante este panorama, la gobernadora del Magdalena, Margarita Guerra, hizo un llamado para que las EPS cancelen las obligaciones pendientes y solicitó la instalación de una mesa de trabajo con las entidades competentes. El objetivo, explicó, es definir un plan de contingencia que permita garantizar la continuidad de los servicios de salud, proteger la red hospitalaria y salvaguardar el derecho a la atención de los habitantes del departamento. Aunque la mandataria reconoció el acompañamiento del Ministerio de Salud y la Superintendencia de Salud, insistió en la necesidad de que las acciones emprendidas se traduzcan en soluciones concretas frente a la crisis.

El sistema de salud que recibe Abelardo de la Espriella

Según el más reciente informe de novedades de capacidad instalada de servicios de salud de la Unión de IPS de Colombia (Unips), en 2025 hubo 12.698 cierres temporales y 2.479 cierres definitivos, mientras que los que se abrieron fueron 13.050.

Al poner la lupa en las cifras anteriores, se desglosa que estos se dieron, en mayor medida, con IPS y con profesionales independientes. En cuanto a los primeros, se presentaron 11.006 cierres temporales, 2.266 definitivos y la apertura de 11.298. Y en cuanto a los segundos, se presentaron 1.456 temporales y 202 definitivos, mientras que se presentaron 1.632 aperturas. En cuanto al tipo de hospital que tuvo cierres en ese periodo de tiempo, 13.320 fueron en institución privadas, de las cuales 11.122 corresponden a temporales y 2.198 a defintivos; entre tanto, se abrieron 10.998 servicios. En entidades públicas, por su parte, se presentaron 1.549 cierres temporales, 271 defnitivos y 2.040 aperturas. En cuanto a las de naturaleza mixta, los cierres temporales fueron 27 y los definitivos 10, pero los servicios que se abrieron fueron 12. Los servicios de mediana complejidad —en los que están pediatría, cirugía general, medicina interna, ortopedia y ginecobstetricia— fueron los que más impacto tuvieron. Cerraron temporalmente 6.596 servicios, definitivamente 1.319 y se abrieron 7.448.

Por el lado de los servicios de baja complejidad —que reúnen actividades de promoción y prevención, consulta médica y odontológica, internación, urgencias, partos sencillos y servicios de ayuda diagnóstica básicos— el panorama refleja que se presentarron 5.491 cierres temporales, 1.039 cierres definitivos y 5.448 aperturas. Finalmente, los de alta complejidad —que abarcan servicios de neurocirugía, cirugía vascular, neumología, nefrología, dermatología, radiología, medicina nuclear y unidades de cuidados intensivos y renales— tuvieron 103 cierres temporales, 44 cierres definitivos y 80 se abrieron.

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