Crisis de la salud: a hospitales públicos del Magdalena les deben $500.000 millones

Las regiones viven con intensidad la crisis del sistema de salud. El llamado de auxilio más reciente provino desde el Magdalena. La Gobernación de ese departamento advirtió sobre la delicada situación financiera que atraviesa su red pública hospitalaria debido a una cartera pendiente que supera los $500.000 millones. Según la Administración, esta deuda compromete la operación de los 26 hospitales del Estado y amenaza la continuidad en la prestación de los servicios de salud.
De acuerdo con un comunicado oficial, más del 82 % de la cartera corresponde a las entidades promotoras de salud (EPS) Coosalud, Nueva EPS y Proteger. La Gobernación señaló que el incumplimiento en los pagos por parte de estas entidades se ha agravado en los últimos meses, como consecuencia de una disminución en los desembolsos realizados a la red hospitalaria.
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La administración departamental aseguró que la falta de recursos ha afectado la sostenibilidad financiera de los hospitales, limitando su capacidad operativa y el flujo de dinero necesario para garantizar la atención de los usuarios. Asimismo, advirtió que esta situación pone en riesgo la estabilidad laboral del personal de salud que presta sus servicios en las instituciones públicas.