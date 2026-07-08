Confirmado | El buen hijo vuelve a casa: Franco Armani regresa a Atlético Nacional después de 9 años

El regreso de Franco Armani a Atlético Nacional ya es un hecho. Aunque el club aún no ha hecho oficial el anuncio, EL COLOMBIANO pudo conocer de primera mano que el experimentado guardameta argentino volverá a vestir la camiseta verdolaga para disputar la última etapa de su carrera profesional.
La negociación se concretó en este mercado de pases, sin esperar a que finalice el contrato que el arquero mantiene con River Plate hasta diciembre de este año y que el futbolista argentino tiene pensado rescindir. Las condiciones deportivas y el deseo de ambas partes hicieron posible una operación que ilusiona a la afición verdolaga.