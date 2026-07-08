Desde el Caribe al nuevo gobierno: el peso de los costeños en el gabinete de De la Espriella

Desde que comenzaron a revelar los nombres de quienes integrarán su gabinete, el presidente electo, Abelardo de la Espriella, ha dejado entrever una tendencia: la fuerte presencia de caribeños entre los líderes de las carteras.
En contexto: Empiezan a llover propuestas: Abelardo recibió 18 proyectos en su primer empalme regional, ¿todos se pueden cumplir?
Hasta ahora, cuatro de los once ministros anunciados nacieron en esa región del país. Se trata del mayor general (r) Jorge Eduardo Mora López, oriundo de Ciénaga de Oro (Córdoba), quien asumirá el Ministerio de Defensa; Omar Bula Escobar, nacido en Lorica (Córdoba), designado como canciller; Mauricio Gómez Amín, barranquillero que llegará al Ministerio de Comercio, Industria y Turismo; y Elsa Noguera, también nacida en Barranquilla, quien estará al frente del Ministerio de Transporte.
La composición del gabinete incluso fue celebrada por el alcalde de Barranquilla, Alejandro Char, quien destacó especialmente la presencia de funcionarios vinculados a la capital del Atlántico.