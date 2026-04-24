Trasladar ahorros de fondos a Colpensiones desplomaría rentabilidades de los cotizantes

Mientras la reforma pensional sigue a la espera de una decisión de las altas cortes, el Gobierno avanza en un nuevo ajuste sobre el manejo de los ahorros de los colombianos. Esta vez, mediante decreto, el Ministerio de Trabajo ordenó a los fondos privados de pensiones trasladar cerca de $25 billones al régimen público, es decir, a Colpensiones.
Aunque la iniciativa ya era conocida por el gremio desde octubre del año pasado, fue hasta febrero cuando se publicó el proyecto de decreto y ahora se materializa. En medio del Congreso de Asofondos en Cartagena, las AFP recibieron un verdadero balde de agua fría: en menos de un mes, los recursos de los ahorradores deberán ser trasladados a Colpensiones.
El billonario movimiento generará un deterioro en la rentabilidad o como otros dirían, “una devaluación de ese ahorro pensional”, porque según Andrés Velasco, presidente de Asofondos, dependerá de quiénes reciban estos fondos.