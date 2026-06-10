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El Mundial enciende motores: México abre el telón ante Sudáfrica y Corea del Sur se mide a Chequia; ¿a qué horas y dónde verlos?

El Mundial 2026 arranca con una jornada cargada de emoción: México inaugura el torneo ante Sudáfrica en el Estadio Ciudad de México, mientras Corea del Sur y Chequia se enfrentan en un duelo clave del Grupo A en Guadalajara.

  • La Selección de México enfrentará a Sudáfrica en el partido inaugural del Mundial 2026. FOTO GETTY
    La Selección de México enfrentará a Sudáfrica en el partido inaugural del Mundial 2026. FOTO GETTY
John Eric Gómez
John Eric Gómez

Deportes

hace 59 minutos
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El Mundial 2026 comenzará oficialmente este jueves con el esperado duelo entre México y Sudáfrica en el Estadio Azteca, un encuentro programado para las 2:00 p.m. (hora de Colombia) que marcará el inicio del torneo más importante del año.

Como ocurre cada cuatro años, la inauguración del Mundial captará la atención de millones de aficionados alrededor del planeta. Aunque en las primeras ediciones del campeonato se disputaban varios encuentros inaugurales de manera simultánea, la FIFA modificó el formato con el paso del tiempo para establecer un único partido que diera apertura oficial al certamen.

Inicialmente, el organismo rector del fútbol optó por entregar el primer partido al país anfitrión, luego decidió concederlo al campeón defensor y, finalmente, regresó al formato actual, donde la nación sede vuelve a protagonizar el juego inaugural.

La Selección Mexicana es el equipo que más veces ha participado en partidos inaugurales de Copas del Mundo, con seis apariciones. Sin embargo, el “Tri” nunca ha logrado ganar en estos compromisos, acumulando cinco derrotas y dos empates.

Ahora, bajo la dirección técnica de Javier Aguirre, los mexicanos llegan en gran momento. El conjunto azteca permanece invicto en 2026, con un balance de seis victorias y dos empates, resultados que han fortalecido la ilusión de su afición de cara al torneo.

México venció en sus amistosos de preparación a Panamá, Islandia, Bolivia, Ghana, Australia y Serbia, además de igualar frente a dos potencias europeas como Portugal y Bélgica, selecciones consideradas candidatas al título mundial.

Sudáfrica, por su parte, arriba al certamen con algunas dudas tras su preparación. Los “Bafana Bafana” cerraron con empates ante Jamaica y Nicaragua, luego de haber perdido contra Panamá y volver a igualar frente al combinado canalero en marzo.

Pese a los resultados irregulares, el seleccionador sudafricano destacó el entusiasmo que vive su país antes del debut mundialista.

“Escuché que ya no hay camisetas de los Bafana Bafana a la venta en África, la gente las compró todas. Ya no pueden conseguirlas. Así que eso también significa algo para nosotros. Y por esa gente lucharemos como leones”, afirmó el entrenador.

Corea del Sur y Chequia abrirán su camino en Guadalajara

Más tarde, a las 9:00 p.m. de Colombia, Corea del Sur y Chequia se enfrentarán en el Estadio Guadalajara, en un duelo clave para las aspiraciones de ambos seleccionados dentro del Grupo A.

El compromiso será el primer partido mundialista que se dispute en este escenario durante la Copa del Mundo 2026, por lo que se espera un ambiente espectacular en las tribunas.

La selección surcoreana llega con una base experimentada encabezada por Son Heung-min, considerado uno de los futbolistas más importantes en la historia del fútbol asiático. Corea del Sur disputará su duodécima Copa del Mundo consecutiva y sueña con repetir la histórica semifinal alcanzada en 2002.

Los asiáticos vencieron recientemente 1-0 a El Salvador y 5-0 a Trinidad y Tobago. Sin embargo, también dejaron dudas tras caer 1-0 frente a Austria y sufrir una contundente goleada 4-0 ante Costa de Marfil.

Tras aquella derrota, Son Heung-min asumió responsabilidades y pidió humildad al grupo. “En la Copa del Mundo no habrá partidos fáciles. Debemos ser humildes y asumir que cualquier equipo puede ser mejor que nosotros. Esta derrota duele, pero sirve para aprender”, expresó el capitán surcoreano.

Chequia, mientras tanto, regresa a una Copa del Mundo luego de superar el repechaje europeo. El conjunto dirigido por Miroslav Koubek clasificó tras empatar 2-2 ante Irlanda y Dinamarca, imponiéndose posteriormente desde el punto penal.

Los europeos llegan invictos en 2026 con dos triunfos y dos empates, aunque ninguno de esos encuentros fue frente a selecciones clasificadas al Mundial. En su último amistoso derrotaron 3-1 a Guatemala con anotaciones de Patrik Schick, Tomás Chory y Denis Visinsky.

Pese a la victoria, tanto jugadores como cuerpo técnico realizaron autocrítica. “Sabemos de nuestros errores, seguramente si otorgamos estas oportunidades a México, nos castigarán”, aseguró el delantero Patrik Schick.

Por su parte, el entrenador Miroslav Koubek reconoció que “el resultado es positivo”, aunque admitió que “el rendimiento estuvo lejos de ser el ideal”.

El duelo entre México y Sudáfrica será transmitido por Directv, Caracol, RCN y Disney +. Mientras que el de Corea del Sur y Chequia va por Directv y Win Sports.

Un Grupo A lleno de expectativas

El Grupo A promete una intensa lucha por la clasificación. México parte como favorito por su condición de anfitrión y el buen momento futbolístico que atraviesa, pero Corea del Sur y Chequia intentarán sorprender, mientras que Sudáfrica buscará convertirse en una de las revelaciones del campeonato.

Cada punto será determinante en una zona donde no hay margen de error y donde el debut podría marcar el rumbo de las selecciones en la Copa del Mundo 2026.

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