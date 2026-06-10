El Mundial enciende motores: México abre el telón ante Sudáfrica y Corea del Sur se mide a Chequia; ¿a qué horas y dónde verlos?

El Mundial 2026 comenzará oficialmente este jueves con el esperado duelo entre México y Sudáfrica en el Estadio Azteca, un encuentro programado para las 2:00 p.m. (hora de Colombia) que marcará el inicio del torneo más importante del año.

Como ocurre cada cuatro años, la inauguración del Mundial captará la atención de millones de aficionados alrededor del planeta. Aunque en las primeras ediciones del campeonato se disputaban varios encuentros inaugurales de manera simultánea, la FIFA modificó el formato con el paso del tiempo para establecer un único partido que diera apertura oficial al certamen.

Inicialmente, el organismo rector del fútbol optó por entregar el primer partido al país anfitrión, luego decidió concederlo al campeón defensor y, finalmente, regresó al formato actual, donde la nación sede vuelve a protagonizar el juego inaugural.

La Selección Mexicana es el equipo que más veces ha participado en partidos inaugurales de Copas del Mundo, con seis apariciones. Sin embargo, el “Tri” nunca ha logrado ganar en estos compromisos, acumulando cinco derrotas y dos empates.

Ahora, bajo la dirección técnica de Javier Aguirre, los mexicanos llegan en gran momento. El conjunto azteca permanece invicto en 2026, con un balance de seis victorias y dos empates, resultados que han fortalecido la ilusión de su afición de cara al torneo.

México venció en sus amistosos de preparación a Panamá, Islandia, Bolivia, Ghana, Australia y Serbia, además de igualar frente a dos potencias europeas como Portugal y Bélgica, selecciones consideradas candidatas al título mundial.

Sudáfrica, por su parte, arriba al certamen con algunas dudas tras su preparación. Los “Bafana Bafana” cerraron con empates ante Jamaica y Nicaragua, luego de haber perdido contra Panamá y volver a igualar frente al combinado canalero en marzo.

Pese a los resultados irregulares, el seleccionador sudafricano destacó el entusiasmo que vive su país antes del debut mundialista.

“Escuché que ya no hay camisetas de los Bafana Bafana a la venta en África, la gente las compró todas. Ya no pueden conseguirlas. Así que eso también significa algo para nosotros. Y por esa gente lucharemos como leones”, afirmó el entrenador.