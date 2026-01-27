El silencio de MinTrabajo ante los más de 80 despidos en Cancillería y Dapre: investigar “sería pegarse un tiro en el pie”

Los más de 80 despidos en la Cancillería y en el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre) han abierto un debate sobre el rol del Ministerio del Trabajo. Aunque existen fundamentos para que esa cartera intervenga por lo menos con un pronunciamiento, hasta ahora ha guardado silencio, a diferencia de su actuación casi inmediata en el caso con empresas privadas.
Y es que Iván Jiménez, investigador del Observatorio Laboral de la Universidad Javeriana, sostuvo que ese Ministerio sí tiene competencias claras para investigar estos casos, incluso cuando se presentan en entidades del Estado.
De hecho, el experto explicó que esos funcionarios desvinculados podrían acudir al MinTrabajo de manera individual o colectiva, a través de los sindicatos. “El sindicato tiene la posibilidad de interponer una queja ante el Ministerio del Trabajo para que vigile. Y en general también individualmente”, explicó Jiménez.