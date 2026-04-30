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Medellín, la segunda ciudad donde más creció el desempleo en el primer trimestre del 2026

Medellín y su área metropolitana registró un aumento del desempleo de 2,5 puntos porcentuales en el primer trimestre del 2026, al pasar de 7,9% a 10,4%, reportó el Dane.

  • Según el Dane, las principales caídas en la ocupación de Medellín se concentraron en la industria manufacturera, así como en comercio y reparación de vehículos, y en administración pública, defensa, educación y servicios de salud. FOTO: El Colombiano.
    Según el Dane, las principales caídas en la ocupación de Medellín se concentraron en la industria manufacturera, así como en comercio y reparación de vehículos, y en administración pública, defensa, educación y servicios de salud. FOTO: El Colombiano.
Miguel Orlando Alguero
Miguel Orlando Alguero

Economía

hace 5 horas
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La tasa de desempleo de Colombia se ubicó en 9,6% en el trimestre enero–marzo de 2026, con una reducción de 0,9 puntos porcentuales frente al mismo periodo de 2025.

Al ponerle lupa a ese dato, el Dane reportó que, en las 23 ciudades y áreas metropolitanas el indicador fue de 9,9%, con una variación de -0,4 puntos. Porcentaje mayor al total nacional.

Por ciudades, los resultados muestran comportamientos diferenciados. Quibdó registró la mayor caída, al pasar de 35,6% a 26,0%, con una variación de -9,6 puntos porcentuales. También se observan descensos en Florencia (-6,2 puntos), Ibagué (-3,4) y Riohacha (-3,1).

En contraste, cuatro ciudades presentaron incrementos en la tasa de desocupación, entre ellas Medellín.

Según el Dane, Medellín y su área metropolitana registraron un aumento de 2,5 puntos porcentuales, al pasar de 7,9% a 10,4%. Es el segundo mayor incremento entre las ciudades analizadas, solo superado por Cartagena, donde la tasa subió 3,7 puntos (de 10,0% a 13,8%).

Con este resultado, Medellín se ubica por encima del promedio de las 23 ciudades (9,9%) y del total nacional (9,6%).

Otros incrementos se presentan en Armenia, con una variación de 2,1 puntos (de 10,6% a 12,7%), y en Santa Marta, con 2,0 puntos (de 9,8% a 11,7%).

Entérese: Trabajadores por cuenta propia subieron 4,6% en marzo, pese a que el desempleo en Colombia cayó al 8,8%

En el resto de ciudades predominan reducciones o variaciones cercanas a cero, como en Tunja (0,0 puntos).

En el grupo de principales áreas metropolitanas, Bogotá D.C. redujo su tasa en 1,3 puntos, Cali en 0,8 puntos y Barranquilla en 0,8 puntos. Bucaramanga también registró una disminución de 1,2 puntos, al pasar de 9,7% a 8,4%.

¿Qué pasó con el desempleo en Medellín?

La directora del Dane, Piedad Urdinola, se refirió al comportamiento del mercado laboral en Medellín y su área metropolitana durante el trimestre enero–marzo de 2026. Según explicó, la tasa de desocupación en la ciudad se ubicó en 10,4%, lo que representa un incremento de 2,5 puntos porcentuales frente al mismo periodo de 2025, cuando se registraba 7,9%.

Urdinola señaló que, en términos de ocupación, las actividades económicas que más aportaron al resultado fueron transporte y almacenamiento, con una contribución de 0,7 puntos porcentuales; actividades profesionales, científicas, técnicas y servicios administrativos, también con 0,7 puntos; y actividades financieras y de seguros, con 0,5 puntos.

En contraste, indicó que las principales caídas en la ocupación se concentraron en “la industria manufacturera, con una reducción de 5,5 puntos porcentuales, así como en comercio y reparación de vehículos, y en administración pública, defensa, educación y servicios de salud”.

InfogrÃ¡fico
Medellín, la segunda ciudad donde más creció el desempleo en el primer trimestre del 2026

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Bloque de preguntas y respuestas:

¿Cuál es la tasa de desempleo en Medellín en 2026?
El desempleo en Medellín y el Valle de Aburrá se ubicó en 10,4% durante el trimestre enero-marzo de 2026, según el Dane.
¿Medellín está entre las ciudades con más desempleo de Colombia?
No en nivel total, pero sí fue la segunda ciudad donde más aumentó el desempleo en el primer trimestre de 2026.
¿Hay menos trabajo en Medellín que en 2025?
Sí. La tasa pasó de 7,9% a 10,4%, lo que refleja una pérdida de dinamismo en el mercado laboral frente al año anterior.

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