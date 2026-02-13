Colombia se raja ante la Ocde: es el cuarto país con más desempleo

La fotografía laboral de diciembre de 2025 deja un mensaje doble. Por un lado, estabilidad en el promedio de la Ocde; por el otro, brechas marcadas entre países. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (Ocde) informó que la tasa de desempleo se mantuvo en 5% al cierre del año y que el indicador fue constante en 22 de los 32 países con datos disponibles. Frente a diciembre de 2024, el desempleo prácticamente no cambió en siete economías, entre ellas Canadá y Japón. Ocho países lograron reducirlo, mientras que en 17 aumentó. Los mayores incrementos se observaron en Finlandia y Eslovenia, con alzas de 1,6 puntos porcentuales. Si la comparación se hace frente a noviembre de 2025, el desempleo bajó en siete países, pero subió en Canadá, Colombia y Corea del Sur. Es decir, el cierre anual fue estable, pero el mes a mes mostró movimientos puntuales. Entérese: Uno de cada dos trabajadores fue por cuenta propia o jornalero en 2025

Colombia, entre las tasas de desempleo más altas de la Ocde

El informe ubicó a Colombia como el cuarto país con la tasa de desempleo más elevada de los países miembros, con un 8,5%. Aunque el dato representa una mejora frente a diciembre de 2024, cuando se situó en 9,7%, el país sigue lejos del promedio de 5% de la organización. Para Stefano Farné, director del Observatorio Laboral de la Universidad Externado de Colombia, citado en La República, la tendencia reciente tiene matices. Según explicó, en los últimos años la tasa de desempleo juvenil ha venido disminuyendo. Sin embargo, advierte un elemento estructural: la potencial oferta de trabajo de los jóvenes (la PET) está cayendo mes a mes. Esto implica que, para mantener e incluso mejorar las condiciones laborales de esta población, se requiere un crecimiento sostenido del empleo juvenil.