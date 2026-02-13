x

Comenzaron audiencias preparatorias contra Sandra Ortiz: pedido de preclusión y giro en el caso UNGRD

El próximo 4 de marzo será la audiencia en la que se resolverá de fondo la solicitud de precluir el proceso.

    Sandra Ortiz, investigada por el caso UNGRD- Foto: Colprensa
El Colombiano
hace 2 horas
bookmark

Las audiencias preparatorias del juicio contra Sandra Ortiz, exconsejera para las Regiones de la Presidencia, arrancaron formalmente, convirtiéndola hasta ahora en la única mujer judicializada por el escándalo de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), uno de los casos de corrupción más delicados que ha golpeado al Gobierno de Gustavo Petro.

La diligencia, que marca el tránsito del caso hacia la etapa de juicio, estuvo atravesada por la petición del abogado Mauricio Camacho Fernández de precluir el proceso, al considerar que no existen pruebas suficientes que comprometan penalmente a su clienta y que, además, la Fiscalía habría variado aspectos centrales de la acusación.

Le puede interesar: Jaime Ramírez, el asesor de Palacio que sabe quién dio la orden en el caso UNGRD

Según el defensor, los hechos atribuidos a Ortiz “no ocurrieron” en la forma en que los ha descrito el ente acusador.

La petición fue rechazada por las demás partes procesales y la discusión quedó aplazada. El juzgado fijó para el próximo 4 de marzo la audiencia en la que se resolverá de fondo esa solicitud.

Pero no fue el único movimiento relevante. La defensa también pidió la realización de una audiencia reservada con el fin de obtener información financiera relacionada con Pedro Castro, exsenador liberal del Valle del Cauca. De acuerdo con la investigación, Castro habría prestado en 2023 cerca de 4.000 millones de pesos para pagar los sobornos a los congresistas.

De acuerdo con el ex subdirector de la UNGRD Sneyder Pinilla, Castro, reconocido empresario de la ciudad Cali, habría prestado la millonaria suma destinada, al parecer, para sobornar a los congresistas Iván Name ($3.000 millones) y Andrés Calle ($1.000 millones). A cambio, los legisladores se habrían comprometido a apoyar las reformas del Gobierno.

En este caso, la investigación arrojó que la millonaria suma de dinero fue entregada en tres cuotas y que, por el préstamo, el exsenador cobró intereses del 2.3% mensual.

“Dinero que fue obtenido por préstamo realizado por el señor PEDRO CASTRO, quien le facilitó los $4.000 millones de pesos en efectivo a cambio del 2.3% mensual y que fue entregado en tres cuotas, las dos primeras por $1.500 millones de pesos cada una y la tercera por $1.000 millones de pesos en la ciudad de Montería Córdoba”, se lee en el escrito de acusación contra Sneyder Pinilla y que aún no presenta la Fiscalía ante un juez de la República.

En ese contexto, la defensa de Sandra Ortiz, privada de la libertad hace más de un año, considera importante conocer el estado financiero del señor Castro para probar que no hubo un mal manejo de recursos y así sustentar ante la jueza que lleva el proceso que no hay nada irregular.

Entérese: Caso UNGRD: Corte Suprema citó ocho nuevos testigos en investigación a Iván Name y Andrés Calle

El expediente contra Ortiz se conecta con ese entramado. Los elementos probatorios recopilados por la Fiscalía indican que, en octubre de 2023, la exfuncionaria habría recibido 3.000 millones de pesos de los entonces directivos de la UNGRD, Olmedo López y Sneyder Pinilla, para posteriormente entregarlos a Iván Name cuando este ejercía la presidencia del Congreso. Para el ente acusador, esos recursos corresponderían al pago de sobornos derivados de la adjudicación irregular de contratos dentro de la entidad.

La audiencia preparatoria será clave para definir qué pruebas llegarán al juicio y bajo qué alcance.

