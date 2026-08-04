Ya puede descargar el certificado del RUI: así funciona el sistema que reemplaza al Sisbén

Desde el 1 de agosto de 2026, los ciudadanos en Colombia pueden descargar el certificado del Registro Universal de Ingresos (RUI) a través de la plataforma Ventanilla Social del Departamento Nacional de Planeación (DNP), luego de que el Gobierno nacional pusiera en funcionamiento este sistema para reemplazar de forma gradual al Sisbén y fortalecer la focalización de subsidios y programas sociales mediante la integración de información proveniente de distintas entidades del Estado.
De acuerdo con el DNP, el Registro Universal de Ingresos consolida información administrativa proveniente de diferentes entidades del Estado para construir una caracterización actualizada de las condiciones socioeconómicas de los hogares y mejorar la focalización de los programas sociales.