Ya puede descargar el certificado del RUI: así funciona el sistema que reemplaza al Sisbén

Desde el 1 de agosto de 2026, los ciudadanos en Colombia pueden descargar el certificado del Registro Universal de Ingresos (RUI) a través de la plataforma Ventanilla Social del Departamento Nacional de Planeación (DNP), luego de que el Gobierno nacional pusiera en funcionamiento este sistema para reemplazar de forma gradual al Sisbén y fortalecer la focalización de subsidios y programas sociales mediante la integración de información proveniente de distintas entidades del Estado. De acuerdo con el DNP, el Registro Universal de Ingresos consolida información administrativa proveniente de diferentes entidades del Estado para construir una caracterización actualizada de las condiciones socioeconómicas de los hogares y mejorar la focalización de los programas sociales.

El nuevo modelo recopila información de más de 40 entidades públicas, entre ellas la Registraduría Nacional, la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), la Planilla Integrada de Liquidación de Aportes (PILA) y los ministerios de Educación y Salud, además de otras bases oficiales del Estado. Para la clasificación de los hogares, el sistema integra registros tributarios, información laboral, datos del sistema educativo, registros de seguridad social y otras bases de datos oficiales. Según el DNP, la integración permanente de estos datos permitirá que la clasificación refleje los cambios en las condiciones económicas de los hogares y facilite la asignación de subsidios y programas sociales.

Paso a paso para descargar el certificado del RUI

El certificado del Registro Universal de Ingresos puede descargarse desde el portal oficial de Ventanilla Social del Departamento Nacional de Planeación siguiendo este procedimiento: 1. Ingrese al portal oficial del Registro Universal de Ingresos (RUI): https://ventanillasocial.dnp.gov.co/ 2. Seleccione “Consulta RUI” en el menú superior de la página. 3, Seleccione el tipo de documento de identidad. 4. Digite el número del documento. 5. Haga clic en la opción “Consultar”. 6. Revise la información registrada sobre su hogar y la clasificación asignada. 7. Seleccione la opción “Imprimir” para descargar el certificado en formato PDF o imprimirlo. El Departamento Nacional de Planeación advirtió que, debido al inicio de operaciones de la plataforma, algunos usuarios podrían experimentar demoras o intermitencias durante los primeros días de funcionamiento. En esos casos, recomendó realizar la consulta nuevamente más tarde.

Transición del Sisbén al RUI y actualización de datos

El Gobierno nacional indicó que la entrada en funcionamiento del Registro Universal de Ingresos no implica la pérdida inmediata de los subsidios que actualmente reciben los ciudadanos. Mientras avanza la implementación del nuevo sistema, continuará utilizándose la información disponible del Sisbén hasta completar la migración al modelo del RUI. Asimismo, el DNP precisó que el Sisbén seguirá siendo una de las principales fuentes de información sobre las condiciones de los hogares dentro del nuevo esquema. Las entidades públicas y los particulares que ejercen funciones públicas deberán incorporar el RUI como instrumento de focalización a partir del 1 de agosto de 2026 y contarán con un plazo de hasta un año para completar la adaptación metodológica al sistema. Por su parte, los beneficiarios de programas sociales que fueron identificados mediante el Sisbén antes del 31 de julio de 2026 tendrán un periodo de transición hasta el 31 de agosto de 2026. Durante ese tiempo, las entidades deberán brindar información sobre el proceso de implementación. Siga leyendo: ¿Dónde retirar dinero de Nequi tras separarse de Bancolombia? En caso de que un ciudadano encuentre información desactualizada o inconsistencias en los datos registrados, podrá solicitar la revisión y corrección de su caso ante el Departamento Nacional de Planeación, a través de la Ventanilla Social, o ante la administración municipal o las entidades territoriales correspondientes. El DNP también recomendó realizar las consultas únicamente mediante los canales oficiales y evitar suministrar información personal en sitios web no autorizados. La entidad informó que las novedades relacionadas con la implementación del Registro Universal de Ingresos serán divulgadas a través de sus canales institucionales. Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí.

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