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Mandaron a la cárcel a hombre de Curazao por caso de explotación sexual de menor de 14 años en Medellín

El extranjero contactaría a su víctima mediante un enlace colombiano. A la menor de edad le habrían suministrado bebidas embriagantes y sustancias estupefacientes.

  • Stracey Diámin Karim Agata (principal) provenía de la isla de Curazao, en el Caribe, y fue capturado por un hecho que vincularía a una menor de 14 años que estaría siendo explotada sexualmente. En este caso también se logró la detención de Alexánder Sánchez García (detalle). FOTOS: CORTESÍA
    Stracey Diámin Karim Agata (principal) provenía de la isla de Curazao, en el Caribe, y fue capturado por un hecho que vincularía a una menor de 14 años que estaría siendo explotada sexualmente. En este caso también se logró la detención de Alexánder Sánchez García (detalle). FOTOS: CORTESÍA
Santiago Olivares Tobón
Santiago Olivares Tobón

Metro

hace 5 horas
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Otro extranjero más que cae por casos de explotación sexual en Medellín. Esta vez se trata del curazoleño Stracey Diámin Karim Agata, quien era buscado desde 2023 por un caso de explotación sexual contra una menor de 14 años, a quien habría contratado mediante un proxeneta colombiano, también capturado.

Los hechos ocurrieron en un conjunto residencial del barrio El Poblado, suroriente de Medellín, luego de que este caribeño, de 48 años, hubiera contactado a un hombre, al parecer Alexánder Sánchez García, de 21 años, para que le llevara una menor de edad para que fuera explotada sexualmente.

En medio de las investigaciones, las autoridades descubrieron que la víctima de este caso le habrían suministrado bebidas embriagantes y sustancias estupefacientes en cada uno de los encuentros que habría sostenido con este hombre oriundo de la isla de Curazao, un país constituyente autónomo, pero dependiente de los Países Bajos.

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El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, señaló tras esta captura que “gracias al trabajo articulado entre la Policía Nacional, DIPRO, HSI, Migración Colombia, Fiscalía y las autoridades neerlandesas en el Task Force desarrollado en la Embajada de los Países Bajos, se logró ubicarlos y ponerlos a disposición de la justicia”.

La captura del caribeño la efectuó la Policía Metropolitana de Cúcuta en la capital del norte de Santander, mediante una orden de captura que pesaba en su contra y luego de varios meses de investigaciones por parte de las autoridades internacionales.

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Un juez de control de garantías le impuso a este extranjero medida de detención en un centro carcelario por el delito de demanda de explotación sexual con persona menor de 18 años y suministro a menor, ambas agravadas. Deberá desarrollar todo el proceso judicial en territorio colombiano.

Por su parte, la captura de Sánchez García ocurrió en Medellín al ser investigado por contactar a la menor de edad, coordinar los encuentros entre ambos y, de paso, llevar a la víctima hasta la propiedad donde se hospedaba el curazoleño.

Este hombre deberá responder por el delito de proxenetismo con menor de edad y por esta razón también fue enviado a prisión, pese a que no aceptó los cargos por este delito. El extranjero tampoco se allanó ante el juez de control de garantías en las audiencias concentradas.

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Preguntas frecuentes

1. ¿Por qué fue capturado el ciudadano de Curazao en Medellín?
El ciudadano de Curazao fue capturado por una investigación relacionada con la presunta explotación sexual de una adolescente de 14 años en Medellín. Según la Fiscalía, habría contratado a la menor a través de un presunto intermediario colombiano.
2. ¿Quién es el extranjero capturado por un caso de explotación sexual de una menor en Medellín?
Se trata de Stracey Diámin Karim Agata, de 48 años y oriundo de Curazao, quien era requerido por la justicia colombiana desde 2023 por este proceso judicial.
3. ¿Cómo habría ocurrido el caso de explotación sexual investigado por las autoridades?
De acuerdo con la investigación, el extranjero habría contactado a un hombre colombiano para coordinar encuentros con una menor de 14 años en un conjunto residencial de El Poblado. Las autoridades también investigan el presunto suministro de bebidas alcohólicas y sustancias estupefacientes a la víctima durante esos encuentros.

Temas recomendados

Orden público
Delitos sexuales
Explotación sexual
captura
Extranjeros
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Medellín
Comuna 14
El Poblado
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