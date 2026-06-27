Las derrotas en el Mundial de Fútbol causan pérdidas millonarias en bolsas, según investigación

No solo se pierde un partido. También se pierde dinero. Esa es la contundente conclusión de un estudio académico que le puso números a esa intuición que muchos inversores han tenido durante décadas: el fútbol mueve los mercados. La investigación, firmada por los economistas Alex Edmans, Diego García y Øyvind Norli, analizó más de 1.160 partidos internacionales de selecciones nacionales disputados entre 1973 y 2004 y encontró que, cuando una selección pierde, la bolsa de su país tiende a caer al día siguiente. Le puede interesar: Mundial 2026 en cifras: el negocio que moverá US$80.100 millones en la economía global

Perder un partido puede traducirse en pérdidas millonarias en bolsa

La magnitud del retroceso es económicamente relevante. Mientras que tras una victoria la rentabilidad media bursátil apenas sube 5 puntos básicos, después de una derrota el desplome promedio alcanza los -18,4 puntos básicos. Y si el partido es de eliminación directa en un Mundial, la caída se dispara hasta 49,4 puntos básicos. Los autores del estudio sostienen que el fútbol es uno de los pocos eventos capaces de generar reacciones emocionales simultáneas en una gran parte de la población de un país. Y esas emociones, aseguran, se trasladan a los distritos financieros. “Es difícil imaginar otros eventos regulares que produzcan cambios de humor tan sustanciales y correlacionados en una gran proporción de la población de un país”, escribieron los economistas en su trabajo. Pero, ¿por qué una derrota afecta más que una victoria? Los autores recurren a la literatura psicológica para explicarlo y aducen que las pérdidas deportivas provocan reacciones emocionales más intensas que los triunfos. De hecho, investigaciones previas ya habían vinculado derrotas futbolísticas con aumentos de ataques cardíacos, delitos e incluso suicidios, mientras que no se encontraron mejoras equivalentes tras las victorias. En los mercados ocurre exactamente lo mismo: “No encontramos evidencia de un efecto correspondiente después de las victorias para ninguno de los deportes que estudiamos”, señala el informe. Lea más: El negocio oculto detrás del cooling break en el Mundial 2026: ¡Hasta US$500 millones en publicidad!

La psicología explica por qué las derrotas pesan más que las victorias