Incremento del salario mínimo en 23,7% elevaría en unos $7 billones el déficit fiscal

Dos críticas que han prevalecido sobre el manejo de la economía durante el gobierno del presidente Gustavo Petro son el aumento del gasto público y su decisión de elevar considerablemente el salario mínimo por encima de la fórmula tradicional (que suma la productividad y la inflación). Para este año, el ajuste de este último fue del 23,7%, lo que superó con creces las aspiraciones de los propios sindicatos.
Justamente, este año el exceso de gasto estatal se agravaría con la desbordada subida del salario mínimo y podría agregarle unos $7 billones al déficit fiscal que amenaza las finanzas estatales. Se estima que el saldo en rojo cerró el año pasado en alrededor de $134 billones (7,5% del PIB).
Una realidad que terminará por pasar factura a la próxima administración que ocupe la Casa de Nariño, que no solo recibiría una “olla raspada”, sino también “rota”.
Los pronósticos sobre un desastre y una crisis económica son numerosos, pero la defensa a “capa y espada” del Gobierno no se queda atrás. Los argumentos del Ejecutivo sobre un país que va por buen camino crecieron con el reciente reconocimiento de la revista The Economist, que calificó a la economía colombiana como la cuarta mejor entre los miembros de la Ocde. Esto, dijo, por un desempeño macroeconómico equilibrado, reflejado en la reducción de la inflación, la recuperación del crecimiento, la mejora en el empleo y una corrección gradual de los desequilibrios fiscales y externos.
Adicional, la publicación valoró la capacidad del país para mantener estabilidad económica en un contexto internacional adverso, así como el manejo de la política monetaria y la resiliencia de la actividad productiva. Así las cosas, la pregunta que surge es, ¿puede la cuarta mejor economía de la Ocde soportar un incremento del salario mínimo de 23%?