Decathlon alista nueva tienda en Medellín para este año y proyecta otras tres inauguraciones a 2030, ¿qué se sabe?

Decathlon reveló sus planes de abrir cuatro tiendas más en Medellín para un total de ocho. Ese proyecto se consolida como uno de los pilares de su estrategia de expansión. La marca francesa cumple 8 años de operaciones en la capital antioqueña, donde se concretan el 20% de sus ventas a nivel nacional impulsadas por tendencias deportivas como el running, el fitness y demás disciplinas.
Actualmente, Decathlon cuenta con cuatro tiendas en Antioquia: Arkadia en Belén, El Tesoro en El Poblado, Viva Envigado y en Parque Fabricato. Todas estas sedes ofrecen una amplia variedad de artículos deportivos, servicios de asesoría especializada y zonas de prueba de productos.
La idea de la marca deportiva es priorizar el crecimiento en las grandes ciudades y los centros urbanos con mayor dinamismo económico.
Así lo contó Angie Lizarazo, líder regional de Decathlon para Antioquia y Eje Cafetero. “Queremos mantener una inversión sostenida en la zona con dos puntos focales, primero entendiendo que Antioquia es una de las regiones con mayor expansión en PIB regional; y segundo esa confianza que le están los inversionistas a esta región”.