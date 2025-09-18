Economía colombiana creció 4,3% en julio: sector público y comercio salvaron el mes

La economía colombiana tomó un nuevo impulso en julio, con un crecimiento del 4,33% en comparación con el mismo mes de 2024. Este avance, medido por el Indicador de Seguimiento a la Economía (ISE) del Dane, ubicó el índice en 129,66 puntos, superando los 124,28 de un año atrás. De hecho, este es el segundo mejor resultado en los últimos 12 meses, solo superado por el 4,5% de marzo de 2025.
Si se analiza el desempeño del año corrido (enero-julio de 2025), la economía creció 2,70% frente al mismo periodo del año anterior, una cifra que contrasta favorablemente con el crecimiento de solo 1,44% registrado en el mismo lapso de 2024.
Puede leer: Medellín superó a Cartagena en llegada de turistas internacionales en el 2025, ¿cuáles son las razones?
El presidente Gustavo Petro celebró estos resultados y aprovechó para lanzar una nueva pulla al Banco de la República.
“Hay que acelerar la transición energética y la exportación de agroindustria Puedo decir que oficialmente la economía nacional está plenamente reactivada. Si baja la junta del Banco de la República la tasa de interés se reactivaría la construcción de edificaciones”, dijo a través de su cuenta de X.