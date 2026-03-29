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Petro confirma que Colombia será sede de una cumbre global para eliminar combustibles fósiles

Con 45 países confirmados, Colombia organizará en abril cumbre sobre transición energética, en medio de críticas por impacto económico y alza global del petróleo.

  • Santa Marta será sede de la cumbre internacional sobre transición energética con participación de decenas de países. FOTO AFP
    Santa Marta será sede de la cumbre internacional sobre transición energética con participación de decenas de países. FOTO AFP
Andrés Villamizar
Andrés Villamizar

Economía

hace 2 horas
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Colombia será anfitriona de una cumbre mundial que busca la eliminación de los combustibles fósiles en el país. El encuentro internacional se desarrollará entre el 24 y el 29 de abril en Santa Marta.

El evento no cayó nada bien en algunos sectores políticos al considerar que estigmatiza algunos sectores que son claves para la soberanía energética de Colombia.

Se trata la “Primera Conferencia para la Transición Energética: más allá de los Combustibles Fósiles”. El evento reunirá a gobiernos, organizaciones sociales, sector privado y academia con el propósito de construir soluciones frente a la crisis climática y avanzar hacia la descarbonización de la economía.

Gustavo Petro, presidente de Colombia, confirmó la realización del encuentro y destacó su enfoque. “Vamos a la cumbre sobre la eliminación de los combustibles fósiles en Colombia. La descarbonización de la economía es fundamental para la existencia humana”, señaló en su cuenta de X.

La iniciativa busca, además, consolidar una coalición de países comprometidos con la eliminación progresiva de los combustibles fósiles a nivel global.

45 países confirman asistencia a cumbre colombiana de transición energética

De acuerdo con el Gobierno, al menos 45 países han confirmado su asistencia a esta conferencia internacional, lo que posiciona a Colombia como un escenario relevante en la discusión global sobre política energética y cambio climático.

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La diversidad de actores convocados apunta a generar consensos entre distintos sectores, incluyendo gobiernos y empresas, en torno a la transición hacia fuentes de energía más sostenibles.

Cumbre para eliminar combustibles fósiles despierta críticas

El anuncio de la cumbre se da en medio de cuestionamientos por parte de gremios y analistas frente a la política energética del Gobierno.

Algunos sectores han criticado que la estrategia de transición “sataniza” industrias tradicionales como el petróleo y el gas, consideradas clave para la economía y la seguridad energética del país.

Desde esta perspectiva, expertos sostienen que los combustibles fósiles continúan desempeñando un papel central en la economía global, especialmente en un contexto de alta demanda energética.

El entorno global ha reforzado la relevancia del petróleo en los mercados energéticos. Episodios recientes, como el conflicto en Medio Oriente y los bloqueos en el Estrecho de Ormuz, han generado volatilidad en los precios del crudo.

Estas tensiones llevaron el valor del barril a superar los 100 dólares, lo que incrementó las presiones inflacionarias a nivel mundial y evidenció la dependencia de muchas economías frente a los combustibles fósiles.

Entérese: El 16% de la demanda industrial de gas natural en Colombia no renovó contratos y migró hacia GLP y carbón

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