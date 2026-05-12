Nutresa se subió al podio de la BVC y destronó a Ecopetrol como la empresa más valiosa

El mercado accionario colombiano vivió un nuevo reordenamiento en su cúpula. Grupo Nutresa se convirtió en la compañía más valiosa de la Bolsa de Valores de Colombia (BVC), al superar a Ecopetrol en capitalización bursátil.
De acuerdo con datos de TradingView, Nutresa alcanzó una valorización cercana a los $137,4 billones, mientras que Ecopetrol, que presentará este martes sus resultados del primer trimestre, se ubicó alrededor de los $100 billones.
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