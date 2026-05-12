Nutresa se subió al podio de la BVC y destronó a Ecopetrol como la empresa más valiosa

El mercado accionario colombiano vivió un nuevo reordenamiento en su cúpula. Grupo Nutresa se convirtió en la compañía más valiosa de la Bolsa de Valores de Colombia (BVC), al superar a Ecopetrol en capitalización bursátil. De acuerdo con datos de TradingView, Nutresa alcanzó una valorización cercana a los $137,4 billones, mientras que Ecopetrol, que presentará este martes sus resultados del primer trimestre, se ubicó alrededor de los $100 billones. Puede leer: Grupo Nutresa reportó pérdida de $15.336 millones en el primer trimestre pese al crecimiento en ventas y ebitda

Valorización histórica de Nutresa tras la llegada de Gilinski

Desde la primera Oferta Pública de Adquisición (OPA), lanzada en noviembre de 2021, la acción de Nutresa pasó de $26.780 a los actuales $304.000, lo que representa un aumento de 1.034%. En medio de este desempeño bursátil, Gilinski ha reiterado su apuesta por el crecimiento del conglomerado. “Adquirimos y hoy dirigimos Grupo Nutresa, la empresa más grande de mi país y la compañía de alimentos más grande de América Latina”, afirmó durante la entrega de un doctorado honoris causa del Georgia Institute of Technology. Entérese: Nutresa llegará a ocho de cada diez hogares con mensajes de fe, tras intervenir 30 millones de empaques El desempeño de la acción de Nutresa ha estado respaldado por los resultados operativos de la compañía en el primer trimestre de 2026. Aunque el resultado neto reportado fue negativo en $15.336 millones al incluir efectos extraordinarios, la utilidad neta ajustada alcanzó $343.017 millones, lo que representó un crecimiento de 12,1% frente al mismo periodo del año pasado. Lo anterior estuvo impulsado por una mayor dinámica comercial, estrategias de coberturas financieras y la optimización de costos y gastos. En ese mismo periodo, los ingresos consolidados sumaron $5,2 billones, con un aumento de 6,6%, explicado por el crecimiento de 2,5% en volúmenes vendidos y una gestión de precios promedio de 4% en los distintos mercados.

Ecopetrol: presión del mercado y caída en utilidades