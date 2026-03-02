Radiografía de “las cuatro Colombias”: Banco Mundial advierte que el territorio define en un 33% sus ingresos

Colombia no se basa en una sola realidad económica. Es, en realidad, un mosaico de “cuatro Colombias” o regiones estructuralmente distintas cuya brecha explica buena parte de la desigualdad del país. De esta manera se da a conocer en el más reciente informe del Banco Mundial titulado Colombia: Disparidades regionales y el camino hacia la integración. El documento lanzó una afirmación muy disiente: “el lugar de nacimiento explica aproximadamente el 33% de la desigualdad de ingresos laborales en Colombia”. En otras palabras, la “lotería de la cuna” determina una parte sustancial de las oportunidades económicas futuras. Aunque el país mantiene estabilidad macroeconómica, presenta la brecha de Producto Interno Bruto (PIB) per cápita más amplia de América Latina entre sus regiones más ricas y las más rezagadas. Le puede interesar: ¿Medellín será una ciudad inhabitable? A mediados del siglo tendrá más de 60 días al año con calor extremo

La taxonomía del desarrollo: ¿en cuál Colombia nació usted?

FOTO: INFORME BANCO MUNDIAL

En el capítulo titulado “Cuatro Colombias y el precio de mirar hacia adentro”, el informe establece una clasificación basada en PIB per cápita y Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI). La Región 1 —Bogotá, Antioquia, Valle del Cauca, Atlántico y San Andrés— concentra más del 60% de la población y genera el 78% de las exportaciones no petroleras. Es el núcleo industrial y de servicios modernos del país, con mayor diversificación exportadora y menor pobreza relativa. La Región 2, integrada por departamentos hidrocarburíferos como Meta, Casanare, Arauca, Cesar y Putumayo, exhibe un PIB per cápita alto pero “inflado” por la extracción de petróleo y carbón. El informe advierte que la transición energética global podría costarle a Colombia hasta 8,2% del PIB hacia 2050 si no hay diversificación productiva. La Región 3 agrupa territorios intermedios como Huila, Bolívar, Cauca y Magdalena, con economías mixtas donde el comercio y los servicios conviven con una alta dependencia del sector público y baja productividad agrícola. La Región 4 —Chocó, La Guajira y la Amazonía— representa el 40% del territorio nacional, pero apenas el 4% de la población. En departamentos como Vaupés o Vichada, el ingreso per cápita equivale a una sexta parte del de Bogotá, ubicándolos en el 22% inferior de la distribución mundial de ingresos. Lea más: Banco Mundial mantiene proyección de crecimiento para Colombia en 2,4% impulsada por consumo e inversión

Un país “sin salida al mar con costas en dos océanos”

FOTO: CORTESÍA BANCO MUNDIAL

En su segundo capítulo, el Banco Mundial plantea un diagnóstico estructural: Colombia está atrapada en un equilibrio de baja productividad. El informe utiliza una metáfora contundente: el país funciona como una “nación sin salida al mar con costas en dos océanos”. La razón es geográfica y económica: los principales centros productivos están ubicados en el interior, lejos de los puertos, lo que eleva los costos logísticos y limita la competitividad exportadora. Además, el organismo introduce el concepto de “aglomeración estéril”. Aunque la población migra hacia las ciudades, estas no están generando los niveles de innovación y productividad observados en otras economías emergentes. En vez de convertirse en polos dinámicos de exportación y tecnología, muchas funcionan como “ciudades de consumo” con congestión, informalidad y altos costos de vivienda. El consumo promedio en Colombia equivale apenas al 25% del de un estadounidense. Incluso creciendo al 3% anual, tomaría más de dos décadas alcanzar apenas el 30%. Conozca también: Banco de Desarrollo de América Latina aprobó US$1.440 millones para proyectos estratégicos en Colombia

Productividad urbana y deforestación: una relación directa

FOTO: CORTESÍA BANCO MUNDIAL

Uno de los apartados más reveladores conecta la economía urbana con la crisis ambiental. Según el informe, la deforestación en la Amazonía no es solo un fenómeno rural: tiene raíces en el estancamiento productivo de las ciudades. Cuando los salarios reales no crecen, aumenta el incentivo para expandir la frontera agrícola y participar en economías ilícitas en zonas de la Región 4. El Banco Mundial estima que el valor anual de protección de la Amazonía colombiana ronda los US$40.000 millones, cifra muy superior a los beneficios privados derivados de agricultura, minería o tala. El mensaje es elevar la productividad en servicios y manufactura no solo impulsa el crecimiento, sino que reduce la presión ambiental.

Nearshoring: oportunidad desaprovechada en tres regiones

FOTO: CORTESÍA BANCO MUNDIAL

El informe dedica un apartado a la integración comercial. Entre 2015 y 2023, Colombia ganó US$730 millones en exportaciones hacia Estados Unidos gracias a la reconfiguración de cadenas globales (nearshoring). Este fenómeno aportó cerca de 0,4% al crecimiento del PIB nacional. Sin embargo, el impacto fue altamente concentrado en la Región 1. En las regiones 2 y 4 fue prácticamente nulo, debido a su desconexión de cadenas productivas y limitaciones logísticas. Con una apertura comercial equivalente al 40% del PIB —una de las más bajas para economías de su tamaño—, el Banco Mundial advierte que el país debe dejar de “mirar hacia adentro” y profundizar su inserción internacional.

El Sistema General de Participaciones: redistribución sin eficiencia

FOTO: CORTESÍA BANCO MUNDIAL

En el capítulo sobre “Transferencias intergubernamentales”, el informe examina el Sistema General de Participaciones (SGP). Actualmente, el 58,5% de los recursos se destinan a educación, el 24,5% a salud y el 5,4% a agua y saneamiento. Aunque el sistema es redistributivo —Bogotá es el mayor contribuyente neto y departamentos como Guainía o Vaupés reciben varias veces más de lo que recaudan—, la eficiencia del gasto es limitada. El Banco Mundial recomienda transitar de un esquema basado en insumos (pago de nómina) a uno basado en resultados (desempeño educativo, calidad de servicios), además de introducir transferencias ecológicas que recompensen la conservación de bosques.

Hoja de ruta diferenciada