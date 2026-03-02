x

Pico y Placa Medellín

viernes

2 y 8 

2 y 8

Pico y Placa Medellín

jueves

5 y 9 

5 y 9

Pico y Placa Medellín

miercoles

4 y 6 

4 y 6

Pico y Placa Medellín

martes

0 y 3  

0 y 3

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

1 y 7  

1 y 7

menu
close

Macron dice que no dudará en usar armas nucleares para “proteger los intereses de Francia” y ordenó reforzar el arsenal

Para el presidente francés, esto se produce en medio de un desarrollo de sistemas de protección más sofisticado de parte de naciones como China y Rusia.

  • El presidente Emmanuel Macron habló sobre su programa de disuasión nuclear. Foto: AFP
    El presidente Emmanuel Macron habló sobre su programa de disuasión nuclear. Foto: AFP
Brian Ferney Valencia Ríos
Brian Ferney Valencia Ríos

Digital - Alcance

hace 2 horas
bookmark

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, anunció este lunes que ordenó reforzar el arsenal nuclear francés y advirtió que lo usarán en caso de que estén en juego los “intereses vitales” del país, en un momento de “incertidumbre”, tras el aumento de las tensiones en Oriente Próximo.

Macron afirmó que nunca “dudará en tomar las decisiones que sean necesarias para proteger” los “intereses vitales” de Francia. “Si usáramos nuestro arsenal, ningún Estado, por poderoso que fuera, podría evitarlo. Ninguno, por grande que fuera, se recuperaría”, ha expresado el mandatario.

Lea también: ¿Guerra nuclear? Francia le ofreció a Ucrania su armamento para protegerse, Rusia ya lanzó una advertencia

“En este mundo peligroso e inestable, para ser libre hay que ser temido”, remarcó el mandatario francés durante un discurso desde Île Longue en Brest, en el que ha incidido en la idea de desarrollar en Europa una disuasión nuclear “avanzada” ante “la combinación de amenazas” que se ciernen sobre el continente.

Así mismo, afirmó que esta iniciativa “ofrece la posibilidad de que los socios participen en ejercicios de disuasión nuclear y explicó que hasta ocho países europeos han aceptado por el momento esta propuesta, como Alemania, Reino Unido, Polonia, Países Bajos, Bélgica, Grecia, Suecia y Dinamarca.

El mandatario francés ha explicado además que esto se produce ante un contexto en el que tanto China como Rusia están “desarrollando sistemas de protección cada vez más sofisticados”, si bien ha dicho que “no se trata de entrar en ninguna carrera armamentística”. “Esa nunca ha sido nuestra doctrina”, ha señalado.

El presidente, que ha definido la disuasión nuclear como “la piedra angular” de la estrategia de Defensa de Francia, también ha anunciado durante el discurso que en 2036 se lanzará un nuevo submarino nuclear con misiles balísticos que se llamará ‘L Invincible’.

Francia posee el cuarto mayor arsenal nuclear en el mundo, estimado en unas 290 ojivas. La base naval de Île Longue alberga los cuatro submarinos lanzamisiles balísticos de Francia: el Triomphant, el Téméraire, el Vigilant y el Terrible.

Al menos uno de ellos está permanentemente en el mar para garantizar la disuasión nuclear.

Siga leyendo: ¿Cuál es el alcance de las armas nucleares estadounidenses y por qué Trump quiere más?

*Con información de Europa Press y AFP

Temas recomendados

Internacional
Política internacional
Armas
Nuclear
Geopolítica
guerra
Europa
Unión Europea
Francia
Emmanuel Macron
Club intelecto
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto

Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida