x

Pico y Placa Medellín

viernes

2 y 8 

2 y 8

Pico y Placa Medellín

jueves

5 y 9 

5 y 9

Pico y Placa Medellín

miercoles

4 y 6 

4 y 6

Pico y Placa Medellín

martes

0 y 3  

0 y 3

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

1 y 7  

1 y 7

menu
close

A días de las elecciones, ONU cuestiona al Gobierno por falta de democracia en zonas bajo control armado

Al menos 649 municipios tienen riesgos por la presión de grupos armados, con restricciones a la movilidad, intimidaciones y limitaciones que afectan el derecho al voto.

  • El representante en Colombia del Alto Comisionado, Scott Campbell, alertó intimidación a comunidades previo a las elecciones. Foto: Colprensa
    El representante en Colombia del Alto Comisionado, Scott Campbell, alertó intimidación a comunidades previo a las elecciones. Foto: Colprensa
El Colombiano
El Colombiano
hace 1 hora
bookmark

A pocos días de la jornada electoral del próximo 8 de marzo, la Oficina en Colombia del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos lanzó una advertencia sobre el impacto que el control de los grupos armados está teniendo sobre comunidades rurales.

En entrevista con El Tiempo, el representante en Colombia del Alto Comisionado, Scott Campbell, señaló que en varias regiones del país el dominio de estructuras ilegales no siempre se expresa en combates abiertos, pero sí en un control silencioso que restringe derechos fundamentales, incluido el derecho al voto.

“La gente tiene miedo de votar por el candidato que prefiera. Hay mensajes de los grupos armados, hay indicaciones fuertes. Muchas veces hay restricciones de movilidad y no pueden ir libremente a los puestos de votación”, sostuvo.

Según explicó, en los territorios donde un solo grupo armado ejerce control hegemónico no necesariamente hay enfrentamientos visibles. Sin embargo, lo que se impone es lo que describió como una “ley del silencio”. En esas zonas, dijo, la población vive con altos niveles de miedo e intimidación que limitan la libertad de expresión, de asociación y de movimiento.

“No hay libertad para organizarse en juntas o asociaciones populares. No hay libertad de movimiento. Eso tiene un impacto muy grave en derechos fundamentales como la educación o la alimentación”, advirtió. A esto se suma, según la Oficina, el reclutamiento de niñas y niños, que muchas veces no se denuncia por temor a represalias.

El voto bajo presión

De cara a las elecciones, Campbell alertó que este control territorial tiene un efecto directo sobre la participación política. En varias regiones, aseguró, la población teme votar por el candidato de su preferencia debido a mensajes e indicaciones de los grupos armados.

Además, en algunos lugares hay restricciones de movilidad que dificultan el acceso a los puestos de votación. Tampoco existirían garantías plenas para que candidatos y líderes políticos desarrollen sus actividades de campaña.

“La pregunta es si realmente hay verdadera democracia en estas zonas”, dijo, al referirse a las limitaciones al derecho al voto, a la participación y a la asociación.

El representante recordó que una alerta temprana de la Defensoría del Pueblo advirtió que 649 municipios requieren acciones urgentes para enfrentar riesgos relacionados con el proceso electoral, y que en el más reciente seguimiento se evidenció un aumento de las regiones con este tipo de amenazas.

Entérese: Elecciones legislativas del 8 de marzo: así se redefinirá el poder en Colombia

La Oficina documentó vulneraciones graves de derechos humanos en departamentos como Cauca, Nariño, Putumayo y Guaviare. En el norte del país, la región del Catatumbo presenta una situación especialmente delicada.

También se reportan afectaciones en La Guajira, la Sierra Nevada de Santa Marta y el Magdalena Medio. En varios de estos territorios hay zonas con control hegemónico de un solo grupo armado y otras donde hay disputas abiertas entre estructuras ilegales, con combates, desplazamientos y confinamientos que impactan directamente a la población civil.

A menos de una semana de las votaciones, las advertencias apuntan a que en amplias zonas del país, el ejercicio de derechos políticos y civiles continúa condicionado por el control y la presión de actores armados ilegales.

Temas recomendados

Grupos armados ilegales
Congreso de la República
conflicto
Elecciones
Colombia
Gustavo Petro
Club intelecto
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto

Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida