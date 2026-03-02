En video | Estos fueron los drones que sobrevolaron Hidroituango y que obligaron a cancelar vista del gobernador y el alcalde

Al menos dos drones fueron captados sobrevolando Hidroituango en la noche del pasado domingo y, ante las situaciones recientemente ocurridas con estas aeronaves no tripuladas en el departamento, desde la Gobernación de Antioquia y la Alcaldía de Medellín decidieron cancelar un evento que tenían en esta central hidroeléctrica con cerca de 100 periodistas.
En las imágenes se ven las luces de esas aeronaves, haciendo recorridos constantes sobre este lugar, con luces titilando, por lo que se hizo un llamado inmediato a las autoridades departamentales para que evaluaran la situación de seguridad en el lugar antes del evento, programado para la mañana de este lunes.