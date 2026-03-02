MinEducación dice que no hay registros de que 78.000 graduados hayan presentado la prueba Saber Pro; ¿qué pasó?

El Ministerio de Educación informó que más de 78.000 estudiantes de 269 instituciones de educación superior (IES) no habrían presentado en los últimos años la Prueba Saber Pro. Esa prueba de Estado es un requisito obligatorio de grado. Sin embargo, un análisis realizado por esa entidad mostró un rezago en ese sentido. Le puede interesar: Las recomendaciones clave del Icfes a estudiantes para la aplicación de las pruebas Saber Pro y TyT. Ese análisis fue realizado a partir del cruce técnico de información entre el Sistema Nacional de Información de la Educación Superior (SNIES) y las bases de datos del Icfes. Esas cifras muestran que 269 universidades, que equivalen al 97,4 % del sistema educativo, registran al menos un caso de graduados sin evidencia de presentación de esa prueba.

Esas cifras tuvieron en cuenta el periodo 2019-2024 y consolidó 2.410.921 registros de graduados de pregrado y 4.068.553 registros de pruebas Saber Pro y Saber TyT. De esta forma, fueron identificados 78.756 graduados (3,27 %) sin registro de presentación de la prueba al momento del grado. Adicionalmente, 5.239 presentaron la prueba posterior al grado. En el nivel universitario se reportaron 40.940 casos (2,67 %) y en el nivel técnico y tecnológico 37.816 (4,31 %).

Frente a estas cifras, el ministro Daniel Rojas indicó que puede haber diversos factores que expliquen estas inconsistencias, como fallas en los canales de informaciones entre instituciones, el Icfes y sistemas de reporte, errores en el cargue o actualización de datos, situaciones asociadas a procesos administrativos o de inscripción, o posibles desinformaciones en la cadena de registro.

“Algo puede estar fallando en la cadena de información y debemos entrar a evaluarlo con rigor técnico para subsanar este tipo de situaciones”, indicó el funcionario. Por otro lado, mencionó que “hay evidencia de estudiantes que quizás hayan falsificado el certificado y hayan engañado a la institución de educación superior. Puede ser que hayan (sic) errores de registros en las bases de datos del Icfes, puede ser que hayan (sic) errores de registros en el SNIES. Es decir que pueden haber situaciones subsanables”. Siga leyendo: Este es el ranking de las mejores y peores universidades de Colombia, según las pruebas Saber Pro 2024

Rojas también informó que esta investigación no tiene un objetivo punitivo, sino que busca prevenir y corregir este tipo de situaciones. “El propósito es prevenir, corregir y mejorar. Este proceso debe entenderse como una oportunidad para fortalecer el sistema”, aseguró el ministro Daniel Rojas Medellín.

En ese sentido, el ministerio indicó que instalarán mesas de trabajo con las 269 instituciones para revisar la calidad del reporte, fortalecer la comunicaciones entre las universidades, depurar las inconsistencias para identificar causas y soluciones, y realizar una evaluación de ajustes en los procesos de información entre IES, Icfes y SNIES.