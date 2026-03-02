MinEducación dice que no hay registros de que 78.000 graduados hayan presentado la prueba Saber Pro; ¿qué pasó?

El Ministerio de Educación informó que más de 78.000 estudiantes de 269 instituciones de educación superior (IES) no habrían presentado en los últimos años la Prueba Saber Pro. Esa prueba de Estado es un requisito obligatorio de grado. Sin embargo, un análisis realizado por esa entidad mostró un rezago en ese sentido.
Ese análisis fue realizado a partir del cruce técnico de información entre el Sistema Nacional de Información de la Educación Superior (SNIES) y las bases de datos del Icfes. Esas cifras muestran que 269 universidades, que equivalen al 97,4 % del sistema educativo, registran al menos un caso de graduados sin evidencia de presentación de esa prueba.