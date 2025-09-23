Los países más caros para vivir en América Latina y el Caribe en 2025, según Numbeo

Las Islas Caimán encabezan la lista del Cost of Living Index de Numbeo en 2025, con un puntaje de 108,18, lo que significa que son un 8% más costosas que Nueva York, sin contar vivienda.
¿Por qué tan caro vivir allí? Según la economista Clara Inés Pardo, de la Universidad del Rosario, para Bloomberg, la respuesta está en la geografía, “al ser islas relativamente aisladas, muchos bienes tienen que ser importados (...) eso encarece lo que llega al mercado local”.
El turismo de lujo, la infraestructura costosa y la limitada competencia también influyen. En mercados con poca oferta, supermercados, transporte y servicios minoristas enfrentan altos costos logísticos que terminan trasladándose a los precios.
Además, la estacionalidad turística juega su papel, fuera de temporada, la infraestructura queda infrautilizada, por lo que en temporada alta se ajustan tarifas para compensar.