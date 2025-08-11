En Argentina, tener un empleo ya no alcanza para llegar a fin de mes

Tener un empleo en Argentina ya no garantiza llegar a fin de mes. Según el Instituto Nacional de Estadística y Censo (INDEC), en el primer trimestre de 2025 el 16,1% de la población económicamente activa se encontraba en la categoría de ocupado demandante, es decir, personas que trabajan, pero buscan otro empleo para sumar ingresos.
Desde diciembre de 2023, cuando Javier Milei asumió la Presidencia, el mercado laboral no ha dejado de deteriorarse.
Más de 183.000 puestos de trabajo se han perdido en este periodo, de acuerdo con datos recopilados por el investigador Luis Campos, del Instituto de Estudios y Formación de la Central de Trabajadores de Argentina (CTA). Así lo informó EFE y Forbes.
