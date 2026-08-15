Se armó tormenta perfecta contra el agro: dólar, costos, clima y terremoto presionan al sector

Durante los últimos dos años, el campo colombiano ha venido acumulando señales de alerta. Menores ingresos, mayores costos, un dólar más débil, problemas climáticos y nuevas dificultades para exportar están llevando al sector a un escenario cada vez más complejo.
“Me atrevo a decirlo: el agro colombiano atraviesa lo que puede ser uno de los momentos más críticos de este siglo”. La advertencia la hace Juan Pablo Duque, CEO de Equilibria, empresa dedicada a la exportación de limón Tahití, quien asegura que las dificultades que venía presentando el sector ahora terminaron acumulándose al mismo tiempo.
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Por el lado de los ingresos, productores y agroexportadores enfrentan una fuerte apreciación del peso colombiano. El dólar, que llegó a niveles cercanos a $4.400 a comienzos de 2025, hoy ronda los $3.180. Para las empresas que venden en el exterior, según Duque, esto significa recibir cerca de 30% menos pesos por cada dólar exportado.
El golpe es todavía mayor en productos como el limón Tahití, donde a la caída del dólar se suma una disminución sostenida de los precios internacionales. En otras palabras, los productores están vendiendo más barato y, además, reciben menos pesos por los dólares que obtienen de sus ventas.
Pero la presión no termina ahí. Los costos laborales también aumentaron, mientras que las condiciones climáticas han afectado la productividad de diferentes cultivos. A esto se suman los aranceles para ingresar al mercado estadounidense y, más recientemente, los posibles daños provocados por el terremoto de magnitud 7,4 que sacudió al país el pasado 10 de agosto.
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Todo este conjunto de factores llega en un momento especialmente complejo para el sector: las cifras muestran que el agro dejó de ser uno de los principales motores del crecimiento de la economía colombiana.