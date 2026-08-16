¿Consulta de la centro-derecha para la Alcaldía de Medellín?

Ya se empieza a hablar sobre las elecciones de alcaldes y gobernadores en octubre de 2027. En el Centro de Convenciones de Cartagena, durante el Congreso de la Andi, a la presidenta del Centro Democrático, Nubia Stella Martínez, alguien le preguntó que si estarían dispuestos a hacer consulta para la alcaldía de Medellin y ella no lo descartó.
La anécdota no es menor porque cabe recordar que para las elecciones de 2019 ese sector político llegó dividido y ganó Daniel Quintero. Más allá del detalle cabe decir que la batalla por la Alcaldía de Medellín ya comenzó.
La conformación del primer abanico de aspirantes se viene dando en medio de tensiones, especialmente en la derecha, que ha demostrado ser, de lejos, el sector político más fuerte tanto en las pasadas elecciones territoriales como en las recientes a la presidencia. Pero el malestar entre el uribismo y el nuevo gobierno de Abelardo de la Espriella podrían cambiar el panorama de cara a los comicios de 2027.
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Si bien los ánimos entre ambas fuerzas políticas vienen enfriándose los últimos días, un episodio como el nombramiento como viceministra de Defensa de la hasta hace poco concejal Claudia Carrasquilla dejó a la vista grietas que podrían alejar la posibilidad de que la derecha acuda en bloque a las próximas elecciones.
Entre tanto, figuras políticas de gran peso como el exgobernador de Antioquia y exalcalde de Medellín, Aníbal Gaviria, se mantienen en el horizonte y están dejando el terreno abierto a todas las posibilidades.