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¿Créditos de vivienda al 2%? Los retos de la ambiciosa propuesta de Abelardo De la Espriella

Expertos consideran que el objetivo es pertinente, pero la discusión es cuánto costará, quién lo pagará y cómo se garantizará que llegue realmente a quienes necesitan pasar de arrendatarios a propietarios.

  • Para los analistas, la meta de convertir a Colombia en un país de propietarios enfrenta importantes desafíos fiscales y financieros. Foto: El Colombiano
    Para los analistas, la meta de convertir a Colombia en un país de propietarios enfrenta importantes desafíos fiscales y financieros. Foto: El Colombiano
Alejandra Zapata Quinchía
Alejandra Zapata Quinchía

Economía

hace 3 horas
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La propuesta del presidente electo Abelardo De la Espriella de ofrecer créditos hipotecarios con una tasa real del 2% para facilitar la compra de vivienda abrió el debate sobre su viabilidad financiera. Aunque analistas coinciden en que el objetivo de ampliar el acceso a la propiedad es necesario, advierten que su implementación dependerá de una fuente de financiación sostenible, un importante esfuerzo fiscal, mayor oferta de vivienda y una serie de reformas al sistema de crédito hipotecario.

Puede leer: Camacol plantea agenda con el gobierno de Abelardo de la Espriella para reactivar la vivienda y fortalecer la inversión

La iniciativa hace parte del programa “Colombia, País de Propietarios”, sustentado en tres ejes: la reestructuración del subsidio...

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