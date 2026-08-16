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Murió Stefano, hijo del presidente de Ecuador Daniel Noboa y Lavinia Valbonesi: esto se sabe

El anuncio de la muerte de Stefano Noboa Valbonesi fue hecho por la ministra de Gobierno de Ecuador, Nataly Morillo, quien informó que Lavinia Valbonesi tuvo que ser sometida a una intervención de emergencia debido a una complicación durante el embarazo.

  • El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, y su esposa, Lavinia Valbonesi, atraviesan un momento de duelo tras la muerte de su tercer hijo. Foto: @laviniavalbonesi_.
    El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, y su esposa, Lavinia Valbonesi, atraviesan un momento de duelo tras la muerte de su tercer hijo. Foto: @laviniavalbonesi_.
El Colombiano
El Colombiano
hace 3 horas
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El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, y la primera dama, Lavinia Valbonesi, atraviesan un momento de duelo tras la muerte de su tercer hijo, Stefano Noboa Valbonesi, quien falleció luego de una complicación durante el embarazo que obligó a la primera dama a someterse a una intervención de emergencia.

La noticia fue confirmada este sábado 15 de agosto por Nataly Morillo, ministra de Gobierno de Ecuador, quien informó al país sobre la pérdida del bebé y expresó sus condolencias a la familia presidencial.

“Con profundo pesar informo al país que la familia presidencial atraviesa la dolorosa pérdida de su tercer hijo, Stefano Noboa Valbonesi”, señaló la funcionaria en un mensaje publicado en redes sociales.

Según explicó Morillo, Lavinia Valbonesi tuvo que ser sometida a una intervención de emergencia debido a una complicación durante su embarazo. Sin embargo, pese al procedimiento, el bebé falleció.

Como muestra de duelo, la ministra anunció que durante tres días la bandera del Palacio de Carondelet, sede del Gobierno ecuatoriano, permanecerá a media asta.

Lea aquí: El mundo muestra solidaridad con Colombia por terremoto de 7.4 que deja más de 100 víctimas fatales

El partido ADN, movimiento político del presidente Noboa, también manifestó su solidaridad con la pareja y sus familiares. La colectividad señaló que acompaña al mandatario y a la primera dama ante una pérdida que calificó como profundamente dolorosa.

Desde Colombia, el expresidente Iván Duque también expresó su solidaridad con la familia Noboa Valbonesi. Duque manifestó que, junto con su esposa, María Juliana Ruiz, y sus hijos, los acompaña con sus oraciones y afecto, y les deseó fortaleza y serenidad para afrontar este difícil momento.

Noboa y Valbonesi ya son padres de dos hijos: Alvarito y Furio. El presidente también tiene una hija, Luisa Fernanda, de una relación anterior.

La pérdida ocurre pocos días después de que la pareja visitara Colombia. El pasado 7 de agosto, Noboa y Valbonesi asistieron a la posesión de Abelardo de la Espriella como nuevo presidente de Colombia.

Durante su llegada a Cali, la pareja fue recibida en el aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón por la gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, y el alcalde de la ciudad, Alejandro Eder.

Hasta el momento, las autoridades ecuatorianas no han entregado mayores detalles sobre la complicación médica que llevó a la intervención de emergencia de la primera dama.

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Bloque de preguntas y respuestas

¿Qué pasó con el hijo de Daniel Noboa?
Stefano Noboa Valbonesi, tercer hijo de Daniel Noboa y Lavinia Valbonesi, falleció después de que la primera dama de Ecuador tuviera que someterse a una intervención de emergencia por una complicación durante el embarazo.
¿De qué murió el hijo de Daniel Noboa?
Las autoridades ecuatorianas informaron que Stefano Noboa Valbonesi falleció tras una complicación durante el embarazo que llevó a Lavinia Valbonesi a una intervención de emergencia. Hasta ahora no se han divulgado detalles adicionales sobre la causa médica.
¿Cuántos hijos tienen Daniel Noboa y Lavinia Valbonesi?
Daniel Noboa y Lavinia Valbonesi tenían dos hijos antes del embarazo de Stefano Noboa Valbonesi. Noboa también tiene una hija de una relación anterior, por lo que el presidente ecuatoriano es padre de tres hijos.

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