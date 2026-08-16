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Pasajero murió tras presuntamente intentar robar a conductor de InDrive en Bello, Antioquia

Un hecho registrado en la madrugada de este domingo en la vereda Chacha Fruto mantiene en investigación a las autoridades.

  • Conductores de motos en Antioquia. Foto de referencia: Colprensa
    Conductores de motos en Antioquia. Foto de referencia: Colprensa
Camilo Andrés López C
Camilo Andrés López C

Digital - Alcance

hace 2 horas
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En la madrugada de este domingo 16 de agosto, hacia la 1:10 a.m., se registró la muerte de un hombre en la vía La China, vereda Chacha Fruto, jurisdicción del municipio de Bello, a la altura de la finca Las Trancas. Según el reporte preliminar de las autoridades, se trata de una muerte por establecer, catalogada como un posible caso de legítima defensa, que actualmente es investigada por la Fiscalía.

La víctima era un hombre de entre 25 y 30 años, quien vestía una gorra color beige, chaqueta azul, jean negro y zapatos negros. Su cuerpo no presentaba signos de violencia adicionales y el arma utilizada en el hecho aún está por establecer.

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De acuerdo con el relato entregado a las autoridades, la víctima habría solicitado un servicio de transporte en motocicleta a través de la plataforma InDrive, con recogida en el sector de la bomba Bellanita y destino hacia la vía La China, en zona rural de Bello.

Durante el trayecto, el pasajero al parecer habría intentado hurtar al conductor de la motocicleta, ocasionándole una lesión con arma cortopunzante en el hombro izquierdo. Ante la agresión, el conductor reaccionó sujetando al agresor por el cuello, momento en el que recibió el auxilio de un residente de una finca cercana, así como de una pareja que se movilizaba en motocicleta por el sector.

Entre los tres, según el relato, lograron inmovilizar y amarrar al agresor, mientras daban aviso a la Policía Nacional. Sin embargo, cuando las unidades policiales llegaron al lugar, encontraron al hombre tendido y sin signos vitales.

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Las autoridades tomaron entrevistas formales a las personas que intervinieron en el hecho. El conductor de la motocicleta, un hombre de 29 años, de nacionalidad colombiana, en unión libre y con estudios de bachillerato, manifestó que presta el servicio de transporte en una motocicleta Yamaha ZZR de color negro, mediante una cuenta de InDrive alquilada a nombre de otra persona.

Por su parte, un testigo de 41 años relató que se encontraba descansando en su finca cuando escuchó los gritos de un hombre que pedía ayuda y decía que lo estaban robando. Según contó, salió con un machete con la intención de auxiliarlo y, al ver a dos personas forcejeando en el suelo, tomó un lazo que usaba para amarrar sus yeguas y, con ayuda de otras dos personas que llegaron al lugar, amarró por los pies al agresor. Posteriormente, llamó a la Policía.

Dos testigos adicionales, una pareja de 19 años cada uno, relataron que se dirigían hacia un mirador por la vía La China, a bordo de una motocicleta AKT NKD negra, cuando observaron el forcejeo entre los dos hombres. Al escuchar que uno de ellos pedía ayuda por haber sido lesionado durante un intento de hurto, descendieron de su motocicleta para auxiliarlo y, con un lazo facilitado por un residente de la zona, ayudaron a amarrar por los pies al agresor antes de dar aviso a las autoridades.

La Policía Judicial adelantó la inspección técnica en el lugar, con fijación fotográfica, topográfica y descriptiva del cadáver a cargo de la SIJIN, además de labores de campo y de vecindario en busca de testigos y cámaras públicas o privadas, sin que hasta el momento se hayan hallado registros de videovigilancia en la zona.

Entre los elementos materiales de prueba asegurados por las autoridades se encuentran un cuchillo, que al parecer portaba la víctima, y dos teléfonos celulares, uno de la víctima y otro del conductor de la motocicleta.

El conductor fue trasladado a un centro asistencial para valoración médica por la lesión sufrida en el hombro izquierdo. Además, se incautó su teléfono celular, en el que se evidencia el trayecto realizado desde el momento en que la víctima solicitó el servicio a través de la plataforma InDrive.

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Una vez recibió la atención médica correspondiente, el conductor de la motocicleta se presentó voluntariamente y fue puesto a disposición del despacho fiscal de turno, para que se adelanten las diligencias pertinentes en el marco de una posible legítima defensa. Se trata de la única persona identificada hasta el momento en relación con los hechos.

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Bloque de preguntas y respuestas:

¿Qué determinaron las autoridades sobre la causa exacta de la muerte?
El caso fue catalogado preliminarmente como una muerte por establecer mientras la SIJIN adelanta la inspección técnica, la fijación topográfica y los demás actos urgentes sobre el cadáver.
¿Cuál es la situación jurídica actual del conductor de la motocicleta tras el incidente?
El conductor se presentó voluntariamente ante la Fiscalía y quedó a disposición del despacho de turno para que se investiguen los hechos bajo la hipótesis de una posible legítima defensa, tras recibir atención médica por una herida en el hombro.

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