Siguen los goles colombianos en el Paranense; en Inglaterra, Solís es figura

El pasado sábado 16 de agosto, Athletico Paranaense, club donde militan nueve jugadores colombianos, recibió en su casa, el estadio Arena de Baixada, al Red Bull Bragantino, uno de los equipos que más complicó a los grandes de Brasil en el último tiempo. Con Kevin Viveros, Stiven Mendoza y Juan Felipe Aguirre como titulares, el “Fursao” salió a ganar, motivado por la derrota en primer turno del líder Palmeiras.
La disputa del partido le resultó más complicada de lo que parecía al rojingero. Bragantino se adueñó del balón y los colombianos en ataque tuvieron nula participación en el primer tiempo, Aguirre sí estuvo más activo con acciones defensivas. Esto llevó a los auspiciados por la bebida energética a tomar ventaja al minuto 67 a través de Pedro Henrique.
Ante este escenario, el entrenador brasileño del Paranaense buscó un revulsivo en otro colombiano, Kerwin Vargas. El bogotano de 24 años ingresó al terreno e inmediatamente aumentó el volumen ofensivo del local. Al 75’, una combinación cafetera entre Vargas y el delantero Kevin Viveros estampó el empate 1-1, resultado con el que finalizaría el partido. Fue el primer gol de Vargas con el equipo de Coritiba.