Crédito en Colombia crece 15,4%, impulsado por empresas y tarjetas

La actividad crediticia mantiene una tendencia positiva durante este 2026. De acuerdo con cifras de la Superintendencia Financiera, los desembolsos totales del sistema financiero, medidos como suma móvil de 12 meses, crecieron 15,4% anual al 15 de mayo. Aunque el resultado sigue siendo sólido, representa una moderación frente al cierre de 2025, cuando el crecimiento alcanzaba 16,2%, según un análisis de Cristian Rincón, investigador económico de Davivienda Corredores. El principal motor de los desembolsos continúa siendo la cartera comercial, que concentra el 58,5% del total y observó un crecimiento de 12,5%, acelerándose 2,2 puntos porcentuales frente al inicio del año. Las tarjetas de crédito mostraron el mayor dinamismo entre todas las modalidades, con un incremento de 23,8%, superior en 3,2 puntos porcentuales respecto a enero. En la cartera de consumo, el crédito de libre inversión se consolidó como uno de los productos más dinámicos. En contraste, algunos segmentos comienzan a mostrar señales de desaceleración. Los desembolsos de consumo crecieron 18,8%, pero se ubicaron 11,1 puntos porcentuales por debajo del ritmo observado al comenzar el año. Por su parte, los desembolsos de vivienda avanzaron 9,9%, una reducción de 14,7 puntos porcentuales frente al crecimiento registrado en enero. El entorno financiero ha estado marcado por una fuerte presión alcista sobre las tasas de interés durante el primer trimestre del año, anotó el analista de Davivienda Corredores. La tendencia responde al aumento de las expectativas de inflación, impulsadas principalmente por el incremento de 23% en el salario mínimo para 2026, así como por las decisiones de política monetaria adoptadas por el Banco de la República. El 30 de enero, la junta directiva sorprendió al mercado al elevar la Tasa de Política Monetaria (TPM) en 100 puntos básicos hasta 10,25%. Posteriormente, en marzo volvió a incrementarla en otros 100 puntos básicos, llevándola a 11,25%. Aunque en abril la autoridad monetaria mantuvo la tasa sin cambios, los analistas y el mercado esperan que retome los aumentos durante la reunión de junio. Como consecuencia, las tasas de captación y colocación del sistema financiero han ajustado sus niveles al alza. Al 25 de mayo, la DTF se ubicó en 10,07%, mientras que las tasas de los CDT a 180 y 360 días alcanzaron 10,53% y 12,27%, respectivamente. Frente al cierre de 2025, estos indicadores aumentaron 113, 140 y 229 puntos básicos. Las tasas de colocación también apreciaron incrementos significativos. Al 15 de mayo, los créditos comerciales acumulaban un aumento de 223 puntos básicos frente al cierre del año anterior. Los préstamos de vivienda subieron 117 puntos básicos, los créditos de consumo sin tarjetas 204 puntos básicos y las tarjetas de crédito 203 puntos básicos. En conjunto, la tasa promedio de colocación del sistema financiero aumentó 245 puntos básicos.

Activos y cartera del sistema financiero aceleran su crecimiento

En marzo de 2026, los activos totales del sistema financiero alcanzaron los 1.150,2 billones de pesos, lo que representó un crecimiento nominal anual de 8,7% y una expansión real de 3%. La cifra refleja una aceleración de 2,7 puntos porcentuales frente a marzo de 2025, impulsada principalmente por el mejor comportamiento de la cartera crediticia, que representa el 62,8% de los activos y creció 9,13%. Las inversiones, con una participación de 23,2%, registraron un crecimiento de 8,4%, mientras que el efectivo, que representa 5,7% del total, aumentó 9,8%. La única excepción fue el segmento de operaciones del mercado monetario, cuya participación es de 2,1% y presentó una caída nominal de 1,9%. Por su parte, la cartera bruta del sistema financiero alcanzó un saldo de 763,2 billones de pesos al cierre de marzo, con un crecimiento nominal anual de 9,1%, equivalente a 3,4% en términos reales. Entre las diferentes modalidades de crédito, la cartera de vivienda continúa mostrando el mejor desempeño. Al cierre de marzo registró un crecimiento anual de 12%, impulsado principalmente por el segmento de Vivienda de Interés Social (VIS). La cartera de consumo mantuvo una senda de aceleración y alcanzó una variación de 9%, apoyada en el crecimiento de prácticamente todos sus componentes. La única excepción fue la categoría de “otros consumos”, que cayó 16,1%, aunque representa apenas el 0,9% de la cartera total. La cartera comercial, por su parte, creció 7,8%, el nivel más alto desde agosto de 2023, impulsada por los créditos corporativos y los dirigidos al sector oficial o gubernamental. Las cifras semanales del Banco de la República al 8 de mayo muestran que la cartera total continuó fortaleciéndose, con un crecimiento anual de 9,2%. En ese periodo, la cartera de consumo avanzó 9,6%, la comercial 7,7% y la de vivienda 11,7%.

Mejora la calidad de la cartera y cae el crédito vencido

Uno de los indicadores más positivos para el sector financiero es la reducción de la cartera vencida. En marzo, la cartera en mora presentó una caída anual de 10,3%, impulsada principalmente por la reducción de 16,4% en la cartera vencida de consumo. También se registraron descensos en vivienda (-1,4%) y créditos comerciales (-7,8%). La mejora se refleja en el indicador de calidad por altura de mora, que descendió hasta 3,8%, su nivel más bajo desde diciembre de 2022. La cifra se compara favorablemente con el promedio de 4,3% observado durante 2025 y con el promedio de 4,2% registrado en la última década. Por modalidades, el indicador se ubicó en 5% para consumo, 3,2% para cartera comercial y 3% para vivienda, todos con reducciones frente al mes anterior. Asimismo, el indicador de calidad por calificación mostró mejoras en consumo y vivienda. El riesgo de incumplimiento de la cartera de consumo bajó a 5%, mientras que el de vivienda se redujo hasta 5,9%. En la cartera comercial permaneció estable en 3,1%. El indicador de costo de riesgo se ubicó en 5,4%, disminuyendo medio punto porcentual frente a marzo de 2025, gracias al crecimiento de la cartera, la mejora en la calidad de los créditos y una política de provisiones considerada robusta. El indicador de cubrimiento alcanzó 142,5%, aumentando 1,9 puntos porcentuales frente al mes anterior. Las captaciones del sistema financiero continúan fortaleciéndose. En marzo alcanzaron un saldo de 808,8 billones de pesos, equivalente a un crecimiento nominal anual de 12,2% y real de 6,3%. Con este resultado, las captaciones completan 24 meses consecutivos de crecimiento en términos reales. Según los datos semanales del Banco de la República al 8 de mayo, las captaciones crecían a una tasa anual de 13,9%. Los CDT explicaron 11,2 puntos porcentuales de esa expansión, seguidos por las cuentas de ahorro con 0,8 puntos porcentuales y las cuentas corrientes con 0,1 puntos.

Liquidez y rentabilidad del sector permanecen sólidas