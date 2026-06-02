Crédito en Colombia crece 15,4%, impulsado por empresas y tarjetas

La actividad crediticia mantiene una tendencia positiva durante este 2026. De acuerdo con cifras de la Superintendencia Financiera, los desembolsos totales del sistema financiero, medidos como suma móvil de 12 meses, crecieron 15,4% anual al 15 de mayo.
Aunque el resultado sigue siendo sólido, representa una moderación frente al cierre de 2025, cuando el crecimiento alcanzaba 16,2%, según un análisis de Cristian Rincón, investigador económico de Davivienda Corredores.
El principal motor de los desembolsos continúa siendo la cartera comercial, que concentra el 58,5% del total y observó un crecimiento de 12,5%, acelerándose 2,2 puntos porcentuales frente al inicio del año.
Las tarjetas de crédito mostraron el mayor dinamismo entre todas las modalidades, con un incremento de 23,8%, superior en 3,2 puntos porcentuales respecto a enero. En la cartera de consumo, el crédito de libre inversión se consolidó como uno de los productos más dinámicos.
En contraste, algunos segmentos comienzan a mostrar señales de desaceleración. Los desembolsos de consumo crecieron 18,8%, pero se ubicaron 11,1 puntos porcentuales por debajo del ritmo observado al comenzar el año. Por su parte, los desembolsos de vivienda avanzaron 9,9%, una reducción de 14,7 puntos porcentuales frente al crecimiento registrado en enero.
El entorno financiero ha estado marcado por una fuerte presión alcista sobre las tasas de interés durante el primer trimestre del año, anotó el analista de Davivienda Corredores.
La tendencia responde al aumento de las expectativas de inflación, impulsadas principalmente por el incremento de 23% en el salario mínimo para 2026, así como por las decisiones de política monetaria adoptadas por el Banco de la República.
El 30 de enero, la junta directiva sorprendió al mercado al elevar la Tasa de Política Monetaria (TPM) en 100 puntos básicos hasta 10,25%. Posteriormente, en marzo volvió a incrementarla en otros 100 puntos básicos, llevándola a 11,25%.
Aunque en abril la autoridad monetaria mantuvo la tasa sin cambios, los analistas y el mercado esperan que retome los aumentos durante la reunión de junio. Como consecuencia, las tasas de captación y colocación del sistema financiero han ajustado sus niveles al alza.
Al 25 de mayo, la DTF se ubicó en 10,07%, mientras que las tasas de los CDT a 180 y 360 días alcanzaron 10,53% y 12,27%, respectivamente. Frente al cierre de 2025, estos indicadores aumentaron 113, 140 y 229 puntos básicos.
Las tasas de colocación también apreciaron incrementos significativos. Al 15 de mayo, los créditos comerciales acumulaban un aumento de 223 puntos básicos frente al cierre del año anterior. Los préstamos de vivienda subieron 117 puntos básicos, los créditos de consumo sin tarjetas 204 puntos básicos y las tarjetas de crédito 203 puntos básicos.
En conjunto, la tasa promedio de colocación del sistema financiero aumentó 245 puntos básicos.