Así combate Europa las olas de calor con refugios climáticos gratuitos: dónde están y cómo funcionan

Europa continúa implementando refugios climáticos como una medida para mitigar los efectos de las olas de calor que afectan al continente. En medio del verano y con una nueva ola de calor en países como España, ciudades como Madrid y Roma han habilitado espacios públicos de acceso gratuito para que la población pueda protegerse de las altas temperaturas. Estas iniciativas responden al aumento de los episodios de calor extremo asociados al cambio climático, que en los últimos años han provocado incendios forestales, afectaciones a la salud y un incremento de las temperaturas en distintas regiones europeas.

En España, Madrid puso en funcionamiento uno de estos refugios climáticos en las instalaciones del Círculo de Bellas Artes, ubicadas en el centro de la ciudad. El espacio fue diseñado para ofrecer un lugar donde las personas puedan permanecer durante las horas de mayor temperatura sin necesidad de consumir productos o servicios. A diferencia de otros lugares climatizados, estos refugios están concebidos como espacios abiertos y gratuitos destinados al descanso y la convivencia. Además de resguardarse del calor, los visitantes pueden leer, trabajar, conversar o simplemente permanecer en un ambiente acondicionado.

Madrid incorpora espacios de descanso, trabajo y actividades comunitarias

El refugio climático instalado en Madrid dispone de más de 60 descansillos distribuidos entre colchonetas, sillas colgantes y hamacas. Además, ofrece diversos espacios y servicios, entre ellos una guardería de plantas, un área de co-working, puntos de lectura, una huerta, una zona de juegos y un huerto de chiles. Los descansillos constituyen el área principal del recinto y permiten tanto la interacción entre los asistentes como la posibilidad de disponer de espacios con mayor privacidad para leer o descansar. El aforo máximo es de 40 personas. El acceso también está permitido para mascotas, incluidos los perros, siempre que permanezcan sujetos con correa y acompañados por sus responsables. De acuerdo con los organizadores, “frente a la crisis ecosocial, jugar permite ensayar nuevas maneras de habitar, relacionarse y construir comunidad”. El recinto funciona entre las 11:00 de la mañana y las 9:00 de la noche hasta el próximo 9 de septiembre. Además, ofrece una programación diaria con charlas, talleres, torneos y siestas colectivas. En el lugar también se solicita mantener conversaciones en voz baja para favorecer un ambiente de descanso.

El refugio del Círculo de Bellas Artes ofrece más de 60 espacios para descanso y lectura. FOTO: Círculo de Bellas Artes

Roma convierte cines y bibliotecas en refugios climáticos

La capital italiana también adoptó medidas para ofrecer espacios protegidos frente al calor. Del 23 de julio al 4 de agosto, once cines y once bibliotecas funcionarán como “refugios climáticos”, donde las personas podrán permanecer durante las horas de mayor temperatura. Durante ese periodo se proyectarán diez películas italianas con dos funciones diarias de cada una. El ingreso será por orden de llegada y estará sujeto al aforo disponible en cada establecimiento. Al presentar la iniciativa, el concejal de Cultura de Roma, Massimiliano Smeriglio, afirmó: “El cambio climático es, por desgracia, una realidad. Afecta a la vida de las personas, a su salud, a sus interacciones sociales y a su capacidad para realizar actividades durante esas horas y días”. También explicó que el proyecto busca crear espacios “donde las personas también puedan superar el aislamiento causado por no poder estar al aire libre”. Por su parte, el alcalde de Roma, Roberto Gualtieri, señaló que la propuesta permite “disfrutar de una película y, al mismo tiempo, encontrar alivio del calor”. Según un informe del Instituto de Estadística (ISTAT) publicado recientemente, la temperatura media de Roma ha aumentado 3 °C desde la década de 1980, mientras que el incremento registrado en otras capitales europeas ronda los 2 °C. Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí. El desarrollo de refugios climáticos se ha extendido en distintas ciudades europeas como parte de las estrategias para responder al aumento de los episodios de calor extremo y ofrecer espacios públicos de protección durante los meses de verano.

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