¿Piensa comprar carro? Estos son los bancos con las tasas para crédito más baratos en 2026

Aunque 2026 estará marcado por un nuevo ciclo alcista en las tasas del Banco de la República, el crédito para compra de vehículo aún se mantiene en niveles relativamente competitivos. Esto abre una ventana de oportunidad para quienes están pensando en comprar carro antes de que el financiamiento se encarezca más. Un análisis con base en datos de la Superintendencia Financiera de Colombia, con corte al 13 de marzo, revela cuáles son los bancos con tasas más bajas y los plazos más usados por los colombianos. Le puede interesar: ¿La plata no le alcanza? Estas son las deudas que debería revisar ya para oxigenar su bolsillo

Plazos entre 3 y 7 años: los más usados para financiar carro

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Según el sondeo, los plazos más comunes para adquirir vehículo están entre tres y siete años. Este rango concentra la mayor parte de los créditos, ya que permite equilibrar cuota mensual y costo financiero.

Bancos con las tasas más bajas para comprar carro

En los créditos entre tres y cinco años, los bancos con mejores tasas son: - Banco Santander Colombia: 16,2%. - Bancolombia: 16,6%. - Banco Caja Social: 17,2%.

En contraste, las tasas más altas en este mismo plazo las tienen:

- Financial: 22,6% - RCI: 22,4% - Finandina: 20,7%

Para plazos más largos, entre cinco y siete años, el panorama se mantiene similar:

- Banco Santander Colombia: 16,6%. - Banco Caja Social: 17,4%. - Bancolombia: 17,8%. Lea más: Este es el listado de bancos con las tasas de interés más bajas para prestarle plata este 2026

Mientras que en el extremo más alto aparecen:

- Financial: 22,3%. - BBVA Colombia: 22,2%. - RCI: 21,5%.

Santander lidera en tasas y consolida su apuesta por crédito de vehículos

Banco Santander Colombia se posiciona como la entidad con las tasas más competitivas en ambos plazos, con un promedio cercano a 72 meses. Desde la entidad destacan el buen desempeño de esta línea durante 2025 y comienzos de 2026, impulsado por el dinamismo del sector automotor.

Bancolombia y Sufi: plazos de hasta 6 años dominan la demanda

Por su parte, Bancolombia, a través de su filial Sufi, también se mantiene entre las opciones más competitivas. El plazo promedio de sus clientes ronda los seis años y concentra cerca de 85% de los créditos de vehículo. La entidad ha enfocado su estrategia en facilitar la compra de carros nuevos y usados, con tasas competitivas que, en el caso de vehículos a gasolina, rondan el 1,35% nominal mensual. Conozca también: Tasa de interés del Banrep volvió a niveles de hace 15 meses: así le pegará a su bolsillo

Tasas seguirán subiendo por decisiones del Banco de la República