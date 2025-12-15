x

Pico y Placa Medellín

viernes

3 y 4 

3 y 4

Pico y Placa Medellín

jueves

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

miercoles

1 y 8 

1 y 8

Pico y Placa Medellín

martes

5 y 7  

5 y 7

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

6 y 9  

6 y 9

La industria creció 1,9% en octubre, ¿qué sectores le dieron impulso?

Las cifra de producción industrial del Medellín y el Valle de Aburrá también fueron positivas.

  • La producción de vehículos jalono las cifras de la industria en octubre, según el Dane. FOTO Camilo Suárez
    La producción de vehículos jalono las cifras de la industria en octubre, según el Dane. FOTO Camilo Suárez
El Colombiano
El Colombiano
hace 4 horas
bookmark

En octubre, la producción de la industria colombiana observó una variación de 1,9%, las ventas reales de 2,4% y el personal ocupado de 0,7%.

Según las cifras del Dane, de las 39 actividades industriales representadas por la encuesta, un total de 25 tuvieron variaciones positivas en su producción real, y 14 subsectores observaron desempeños negativos.

Los mejores indicadores se apreciaron en las actividades asociadas a la fabricación de vehículos (35,1%), así como de muebles (12,8%) y elaboración de alimentos para animales (11,4%). También fueron positivas la producción petrolera y de carbón (7,9%), la confección de prendas (11,2%) y de tejidos (3,2%).

Le puede interesar: Inflación y gasto público amenazan el crecimiento económico de Colombia en 2026

La dinámica negativa estuvo en la producción de hierro y acero (-14,7%), la elaboración de harinas y almidones (-11,3%) y la elaboración de azúcar y panela (-10,9%).

A nivel territorial, la muestra del Dane arrojó que de los 14 dominios de departamentos representados por la encuesta 8 observaron variaciones positivas en su producción, destacándose Caldas (17%), Santander (7,6%) y Antioquia (6%).

Igualmente, se resaltó que en octubre, el área metropolitana que más contribuyó de manera positiva a la variación anual de la producción real de la industria fue el Valle de Aburrá, con una variación de 6,3%.

En el décimo mes del año, de los 10 dominios de ciudades representados por la encuesta del Dane 5 mostraron variaciones positivas en su producción real, siendo Manizales la de mejor desempeño con 12,7%, seguida de Medellín con 9,8%.

Durante lo corrido del año, de enero hasta octubre, la producción real de la industria manufacturera tuvo una variación de 2,2%, las ventas reales de 2,3% y el personal ocupado 0,4%.

La medición del Dane para los últimos doce meses, observó indicadores positivos en la producción real de la industria manufacturera de 1,9%, las ventas reales de 2,1% y el personal ocupado 0,3%.

Siga leyendo: Vence primer plazo para definir el salario mínimo para 2026, ¿en qué va la negociación?

Economía
Dane
Industria
Colombia
