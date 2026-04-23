La llegada de turistas no residentes se desplomó 15,4% en 2025: el país recibió 1,1 millones menos

En el marco de la 5° Convención del Sector de Alojamiento, que se realiza en Montenegro, Quindío, el presidente de Cotelco, José Duarte, presidente de la Asociación Hotelera y Turística de Colombia (Cotelco) explicó que el país enfrenta una caída considerable en la visita de turistas. Según el gremio, el turismo internacional mundial crece un 4% en 2025, sin embargo, en Colombia se desplomó un 15,4% en visitantes no residentes, evidenciando un reto que requiere “atención inmediata”. Para contexto, los visitantes no residentes son personas que llegan a un país temporalmente, pero no viven allí de forma permanente. Las cifras de Cotelco apuntan a que Colombia cerró con 5,9 millones de visitantes no residentes en 2025, una caída de 1,1 millones frente a 2024. Lea también: Turismo ya es el segundo sector que genera más divisas en el país, con US$11.000 millones Duarte sostuvo que Suramérica crece en turistas un 7%, Europa un 4%, y el mundo en general un 4%. “Esta es una conversación que se debe sostener con cifras y datos oficiales, hay que trabajar en una hoja de ruta porque se perdieron turistas internacionales”, dijo. El punto más crítico fue en el turismo de colombianos no residentes, que se desplomó 56,6%, los extranjeros no residentes crecieron 4,7%. El líder gremial dijo que la idea del encuentro es analizar de forma técnica la situación del sector con indicadores nacionales y un contexto geopolítico internacional que impacta el turismo.

IVA diferencial

Para fortalecer el sector, el gremio insistió en que uno los principales planteamientos del gremio es la implementación de un IVA diferencial del 5% para el sector hotelero. Duarte recordó que durante la pandemia el IVA fue del 0%, mientras que los tiquetes aéreos se ubicaron en 5%. Según indicó, esta medida permitiría estimular el turismo interno, aumentar el recaudo tributario y mejorar la competitividad frente a la informalidad, donde muchos prestadores no cobran el impuesto y ofrecen precios hasta 19% más bajos. Le puede gustar: ¿Va a viajar esta Semana Santa? Estas serían las 10 ciudades con los hoteles más llenos “El IVA del 5% permitiría competir con la informalidad, aumentar la ocupación hotelera y, con ello, generar más empleo en el país”, señaló.

¿Qué impacto tienen los costos laborales y la inflación?

El dirigente gremial advirtió sobre el incremento de los costos operativos del sector, especialmente por cambios en el Código Sustantivo del Trabajo, el aumento del salario mínimo y la reducción de la jornada laboral a 42 horas semanales. Duarte subrayó que el turismo es intensivo en mano de obra, por lo que estas medidas impactan directamente la estructura de costos y la capacidad de generación de empleo. Frente a la posibilidad de un nuevo aumento del salario mínimo, indicó que podría enviar señales equivocadas al mercado en un contexto donde el país aún enfrenta presiones inflacionarias.

Además, destacó la importancia de respetar la independencia del Banco de la República en la toma de decisiones para controlar la inflación, aunque reconoció que se trata de un debate sensible.

Sobretasa a la energía

Otro de los puntos críticos es la sobretasa a la energía, que actualmente implica un recargo del 20% en la factura para el sector hotelero formal. Duarte calificó esta carga como “injusta e insostenible”, al considerar que desconoce el tratamiento industrial que históricamente ha tenido la actividad hotelera en el país. El dirigente explicó que los establecimientos turísticos operan 24 horas al día, lo que los hace altamente dependientes del consumo energético. En algunas regiones, agregó, el costo del kilovatio ya supera la capacidad operativa de los negocios. Además, alertó sobre nuevos cobros, como el anunciado cargo adicional por kilovatio, que podría agravar aún más la situación financiera del sector.

¿Qué opina Cotelco del nuevo Registro Nacional de Turismo?

En contraste, el gremio respaldó el decreto que modifica el Registro Nacional de Turismo, al considerar que fortalece la formalización del sector, mientras que otros sectores critican esa normativa por considerar que afectaría plataforma de alomiento como Booking y Airbnb.

Duarte señaló que esta medida responde a solicitudes de las regiones y busca garantizar estándares mínimos de calidad, seguridad y sostenibilidad en la prestación de servicios turísticos. “El ministerio ha entendido la necesidad de verificar condiciones básicas para evitar problemáticas que ya se están viendo en distintas ciudades”, afirmó. El dirigente agregó que Cotelco espera la publicación final del decreto con los ajustes derivados de los comentarios del sector, con el fin de asegurar el cumplimiento de la normativa vigente.

¿Cuál es el panorama del turismo nacional?