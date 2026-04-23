La llegada de turistas no residentes se desplomó 15,4% en 2025: el país recibió 1,1 millones menos

En el marco de la 5° Convención del Sector de Alojamiento, que se realiza en Montenegro, Quindío, el presidente de Cotelco, José Duarte, presidente de la Asociación Hotelera y Turística de Colombia (Cotelco) explicó que el país enfrenta una caída considerable en la visita de turistas.
Según el gremio, el turismo internacional mundial crece un 4% en 2025, sin embargo, en Colombia se desplomó un 15,4% en visitantes no residentes, evidenciando un reto que requiere “atención inmediata”.
Para contexto, los visitantes no residentes son personas que llegan a un país temporalmente, pero no viven allí de forma permanente.
Las cifras de Cotelco apuntan a que Colombia cerró con 5,9 millones de visitantes no residentes en 2025, una caída de 1,1 millones frente a 2024.
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Duarte sostuvo que Suramérica crece en turistas un 7%, Europa un 4%, y el mundo en general un 4%. “Esta es una conversación que se debe sostener con cifras y datos oficiales, hay que trabajar en una hoja de ruta porque se perdieron turistas internacionales”, dijo.
El punto más crítico fue en el turismo de colombianos no residentes, que se desplomó 56,6%, los extranjeros no residentes crecieron 4,7%.
El líder gremial dijo que la idea del encuentro es analizar de forma técnica la situación del sector con indicadores nacionales y un contexto geopolítico internacional que impacta el turismo.