‘Tierreros’ se apoderaron de 700 hectáreas de predios del Ejército en Tolima y Cundinamarca

Redes de acaparadores de tierras, con contacto en ministerios y oficinas de registro, se habrían apropiado durante las últimas décadas de al menos 700 hectáreas de predios estratégicos de la Nación en los municipios de Melgar (Tolima) y Nilo (Cundinamarca).
Así lo dio a conocer Noticias Caracol en una investigación periodística que reveló este lunes festivo, además, que se trata de bienes fiscales bajo custodia del Ejército Nacional.
Un despojo silencioso y multimillonario que, según una investigación interna del Ministerio de Defensa conocida por la Unidad Investigativa de Noticias Caracol, se habría consolidado ante la pasividad institucional y con decenas de víctimas engañadas.
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En esos terrenos, que pertenecen a la Nación, hoy se levantan exclusivos proyectos inmobiliarios, fincas de recreo y mansiones de alto valor.
El informe advierte que las ocupaciones y ventas ilegales habrían sido ejecutadas de manera “sistemática, calculada y orquestada” por redes de tierreros en presunta alianza con funcionarios y exfuncionarios públicos, miembros de la reserva activa de las Fuerzas Militares y empleados de las alcaldías de Melgar y Nilo.
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