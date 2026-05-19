Más de 700 puestos de votación de 15 departamentos presentan amenazas electorales

¿Qué es una “paz mafiosa”? Según el Instituto de Ciencia Política Hernán Echavarría Olózaga (ICP) se trata de “un orden criminal donde la violencia letal abierta deja de ser necesaria porque el control social ya está consolidado”. Lo preocupante es que, ad portas de elecciones presidenciales, 15 departamentos y 42 municipios se encuentran en riesgo en medio de aquella “paz”.
El documento, titulado Votar con miedo: señales de interferencia y coerción criminal en las elecciones 2026, recoge reportes de 126 veedores en distintas regiones del país y concluye que en varios territorios, durante las elecciones legislativas, hubo condiciones que afectaron el ejercicio libre del voto.
En el informe, el ICP explicó que la mayor preocupación es que, según los testimonios, aquella situación podría repetirse en las próximas elecciones presidenciales si las autoridades estatales de seguridad y electorales no actúan.
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Uno de los principales hallazgos es que 52 de los 126 observadores reportaron presencia de actores con capacidad de interferir en el proceso electoral. En la mayoría de los casos, según el informe, esos actores “se sienten, pero no se ven directamente”, una situación que el estudio relaciona con formas de control social y territorial difíciles de documentar.
Entre las acciones reportadas por los veedores aparecen controles sobre quién entra y sale de los municipios, limitaciones a la movilidad, distribución de propaganda política por actores armados, amenazas, extorsiones y contactos entre grupos ilegales y campañas políticas.