Ofrecen recompensa para dar con los responsables del asesinato de joven a la que cubrieron con una bandera en Antioquia

Las autoridades del departamento están ofreciendo una recompensa de $50 millones por información que permita esclarecer el asesinato de una joven que conmocionó este fin de semana al Oriente antioqueño.
El caso se remonta al pasado viernes 15 de mayo, cuando hacia las 7:43 de la noche una joven de 24 años fue interceptada por sujetos armados en una estación de gasolina del municipio de San Vicente Ferrer.
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En hechos que son materia de investigación, los atacantes irrumpieron en el establecimiento comercial, ubicado en inmediaciones de la avenida Guillermo Gaviria, y le dispararon a la mujer.
Según establecieron las autoridades, los responsables tomaron la vía entre San Vicente y Concepción y se escabulleron antes de la llegada de la Policía.