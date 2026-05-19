Ofrecen recompensa para dar con los responsables del asesinato de joven a la que cubrieron con una bandera en Antioquia

Las autoridades del departamento están ofreciendo una recompensa de $50 millones por información que permita esclarecer el asesinato de una joven que conmocionó este fin de semana al Oriente antioqueño. El caso se remonta al pasado viernes 15 de mayo, cuando hacia las 7:43 de la noche una joven de 24 años fue interceptada por sujetos armados en una estación de gasolina del municipio de San Vicente Ferrer. Le puede interesar: Homicidios de dos jóvenes en ocho horas en El Ajizal, Itagüí, agrava crisis de seguridad ¿qué está pasando? En hechos que son materia de investigación, los atacantes irrumpieron en el establecimiento comercial, ubicado en inmediaciones de la avenida Guillermo Gaviria, y le dispararon a la mujer. Según establecieron las autoridades, los responsables tomaron la vía entre San Vicente y Concepción y se escabulleron antes de la llegada de la Policía.

Posteriormente trascendió que la joven asesinada aparece identificada como Valentina Cardona Henao. Según quedó captado en varias imágenes ciudadanas, antes de la llegada de las autoridades a la escena del crimen, el cuerpo de la víctima fue cubierto con una bandera de Colombia. Lea también: Dos masacres en tres días en Antioquia: cuatro muertos en Marinilla por guerra entre El Mesa y Clan del Golfo Este asesinato ocurre en medio de una oleada de homicidios perpetrados contra mujeres en la última semana en Antioquia. Mientras en el municipio de Yalí una mujer de 35 años fue ultimada, en Medellín fueron también halladas sin vida una joven de 18 años en el barrio La Libertad y otra de 59 años en el Centro.

Si bien las autoridades ya abrieron una investigación para esclarecer lo ocurrido, por ahora no son claras las circunstancias que rodean el asesinato de Cardona Henao. Dentro de las primeras hipótesis que se han barajado estaría la de un robo, pero todavía no es claro si los móviles del crimen podrían ser otros. Siga leyendo: “Denunciamos y nadie hizo nada”: familiares hablan del asesinato con un palo de Juliana en el oriente de Medellín Entre tanto, desde la Gobernación de Antioquia se anunció una recompensa. “Antioqueños, ayúdennos con información que permita identificar y capturar a los asesinos de Valentina Cardona Henao. Ofrecemos una recompensa de hasta $50 millones por información que conduzca a la ubicación de los responsables. El crimen ocurrió el pasado viernes 15 de mayo en una estación de servicio de San Vicente Ferrer”, expresó el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón.