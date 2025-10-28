Contraloría le da 24 horas a Ecopetrol para explicar posible venta del Permian, su activo más rentable en Estados Unidos

La Contraloría General de la República le puso la lupa a Ecopetrol y le dio un plazo de 24 horas para entregar información sobre la posible desinversión en la Cuenca del Permian, uno de los activos más rentables y estratégicos que la estatal tiene en Estados Unidos. En una comunicación oficial dirigida al presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa Barragán, el organismo de control fiscal solicitó detalles técnicos, financieros y jurídicos que sustenten cualquier decisión relacionada con la eventual venta de su participación en el Permian Basin, donde la compañía participa en asocio con la estadounidense Occidental Petroleum (Oxy) desde 2019. El requerimiento se da en el marco de la Auditoría de Cumplimiento 2024 que adelanta la Contraloría Delegada para el Sector de Minas y Energía, encabezada por el auditor Jeisson Zapata Rincón, líder del proceso ante Ecopetrol S.A.

Ecopetrol debe sustentar razones técnicas, financieras y jurídicas

El documento, identificado con el radicado 2025EE0225472, pide a Ecopetrol entregar en menos de un día un informe técnico, financiero y jurídico que sustente la eventual enajenación del activo. Además, exige copia de las actas de junta directiva en las que se haya discutido la propuesta, junto con evaluaciones de riesgos reputacionales, financieros y fiscales derivados de una posible venta. La Contraloría recuerda que el Permian representa alrededor del 15% de la producción total y el 14% del Ebitda del segmento upstream (exploración y producción) de Ecopetrol, cifras que reflejan su peso estratégico dentro del grupo empresarial. Por eso, cualquier decisión de desinversión podría tener efectos significativos en el valor de la acción y en la sostenibilidad financiera de la empresa. El oficio también advierte que el incumplimiento del requerimiento podría derivar en procesos sancionatorios, según lo establecido en los artículos 99, 100 y 101 de la Ley 1437 de 2011 y la Ley 1474 de 2011, sobre control administrativo y responsabilidad fiscal.

El trasfondo político y económico del Permian

El oficio llega pocos días después de las declaraciones del presidente Gustavo Petro, quien dijo que el Permian podría “quebrar a Ecopetrol” y mencionó la posibilidad de vender esa participación. La afirmación generó ruido en los mercados y preocupación entre los accionistas, que consideran el Permian como uno de los pilares financieros de la empresa. En ese contexto, la Contraloría considera que un activo de tal magnitud no puede ser objeto de debate político sin antes realizar evaluaciones técnicas, financieras y fiscales rigurosas. “Todos los accionistas deben conocer esa respuesta”, señala el documento, en alusión a la necesidad de transparencia en una eventual decisión de venta.

¿Qué es el Permian y por qué es tan rentable para Ecopetrol?

El Permian Basin, ubicado en Texas, es una de las zonas petroleras más productivas del mundo. Ecopetrol participa allí desde 2019, junto a Occidental Petroleum (Oxy), en un negocio de producción no convencional con márgenes operativos cercanos al 80% y costos de levantamiento de apenas 5 dólares por barril, mucho menores a los de cualquier campo en Colombia. Según un informe del banco BTG Pactual, tras una visita técnica al sitio, el Permian se ha consolidado como “uno de los pilares financieros y operativos de Ecopetrol” y, de acuerdo con la administración, “no se vende”. Incluso, BTG Pactual califica a la participación de Ecopetrol en el Permian como un negocio de “mejor desempeño” (best-performing). Sin embargo, el pronunciamiento presidencial encendió las alarmas de los entes de control y de los inversionistas. Entérese: Choque de versiones: Petro llama mal negocio al Permian, en EE. UU., pero Ecopetrol lo defiende como su activo más rentable

Las cifras detrás del negocio del Permian