Genmas, la firma que mantiene vivas las hidroeléctricas locales

En 1963, el párroco Rafael Vélez impulsó la creación de una pequeña hidroeléctrica en San José de la Montaña. En un contexto marcado por las dificultad para acceder a los territorios y la ausencia de servicios básicos, esa acción permitió que el municipio gozara de la energía para dinamizar su economía.

Con el paso de los años, el sistema eléctrico del país cambió. La generación local dejó de abastecer únicamente al municipio para integrarse al Sistema Interconectado Nacional, en el que la energía fluye sin importar si se produce de manera local o a cientos de kilómetros.

En ese contexto aparece Genmas, una empresa controlada por el Instituto para el Desarrollo de Antioquia (IDEA), la Gobernación y un grupo de inversionistas privados, creada hace 17 años con el propósito de mantener vivas las centrales hidroeléctricas que se construyeron en el departamento. Actualmente administra proyectos como Santa Rita en Andes, Juan García en Liborina, La Cascada en Abejorral y la central San José, en su mayoría en alianza con empresas públicas municipales o con los municipios.

“Lo que estamos haciendo es un esfuerzo conjunto entre lo público y lo privado para mantener un patrimonio energético que se construyó durante muchos años en el departamento”, señala Santiago Piedrahita, gerente de Genmas. La empresa invierte en generación hidroeléctrica y se mantiene con un corazón hídrico, consciente de su aporte al sistema interconectado, en el que fuentes como la solar y eólica contribuyen al desarrollo económico del país.

Para la empresa, valorar el agua no solo como insumo para mover turbinas, sino como eje del ecosistema, implica proteger páramos, riberas y paisajes. “Cuando se remunera bien un kilovatio, se está poniendo en valor el agua y, de manera implícita, se está protegiendo el territorio”, afirma Santiago.

Genmas hace parte del Clúster de Energía de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia, un espacio que busca articular actores, compartir visiones y poner el tema energético en la agenda pública. Participa como expositor y aliado, entendiendo que el desafío de vender energía a mediano y largo plazo requiere el trabajo coordinado con otros sectores.

De cara al futuro, la empresa ve en la demanda creciente de energía para data centers, movilidad eléctrica, inteligencia artificial y automatización una oportunidad clara. Para Genmás y para centrales como San José, el camino apunta a seguir optimizando lo existente y desarrollar nuevos proyectos que respondan a un mundo cada vez más eléctrico, donde la energía limpia y estable será la base del desarrollo de los próximos años.