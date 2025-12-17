Nacional venció al DIM y es campeón de la Copa BetPlay

-
En una noche cargada de tensión, pasión y el fervor inigualable del fútbol antioqueño, Atlético Nacional se consagró campeón de la Copa BetPlay tras derrotar 1-0 al Independiente Medellín. Foto Camilo Suárez
El triunfo no solo le permitió alzar el trofeo por octava vez, sino que además tuvo un valor simbólico especial: fue la primera consagración del conjunto verdolaga frente a su eterno rival en una definición directa. Foto Camilo Suárez
El único gol del compromiso llegó gracias a Andrés Román, quien apareció en el momento clave para desatar la celebración verde. Foto Camilo Suárez
Además, el equipo cerró el año deportivo con una alegría para su hinchada, que celebró no solo la obtención de un nuevo trofeo, sino también la victoria en el clásico más importante de la región. Foto Camilo Suárez
Con este resultado, Atlético Nacional alcanzó su título número 37 en el fútbol profesional colombiano y reafirmó su condición del club más laureados del país. Foto Camilo Suárez
Para el Medellín, la derrota representó un golpe duro, al quedarse nuevamente a las puertas de un título frente a su máximo rival. Foto Camilo Suárez
La consagración en la Copa BetPlay, le permite al cuadro verde proyectarse con optimismo hacia los retos del próximo año, respaldado por un plantel que supo responder en los momentos decisivos y por una afición que nunca dejó de creer. Foto Camilo Suárez
La fiesta se dañó porque los aficionados del cuadro rojo ubicados en la tribuna norte, parte baja, empezaron a tirar al suelo las vallas que los separaban de la cancha del Atanasio Girardot. Foto Camilo Suárez
Los disturbios se registraron en la tribuna norte del estadio, zona ocupada por seguidores del Deportivo Independiente Medellín. Foto Camilo Suárez
