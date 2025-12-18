De la alegría al “pánico”: así fue la batalla campal que empañó la final de la Copa entre DIM y Nacional

Bien dicen que el paso del tiempo es relativo. ¿Qué son diez minutos? Nada o una eternidad, dependiendo de las circunstancias y los ojos que lo miren. Ese fue, aproximadamente, el tiempo que duraron los desmanes entre los hinchas del DIM y Nacional después de que terminó la final de la Copa 2025. Fue poco tiempo, pero pareció una eternidad. El encuentro deportivo, que al inicio fue una fiesta, terminó siendo una batalla campal que generó miedo en muchos aficionados. El mayor problema ocurrió en la gramilla del sector occidental del estadio.



Le puede interesar: Videos | ¡Vergüenza! Violencia empañó la final de Copa: batalla entre hinchas en el Atanasio dañó la premiación de Nacional

Ahí se dio una pelea desmedida entre hinchas que salieron de la tribuna popular del Medellín y aficionados que corrieron desde la gradería popular de nacional. Se tiraron vallas, se golpearon con palos, se dieron patadas, lanzaron todos los objetos que encontraron a su paso, incluyendo la nevera que guardaba el hidratante para los futbolistas. La pelea tomó dimensiones inesperadas. Hubo aficionados que llevaban en las manos tubos de PBC como si fueran puñaletas. También otros que, como quedó registrado en videos, llevaban objetos corto punzantes en las manos. Por eso fue necesaria la intervención del Unidad de Diálogo y Mantenimiento del Orden (UNDMO), antes conocido como Esmad, para disipar a los violentos.

Con los explosivos controlados que utilizan para ahuyentar a la gente, lograron que los hinchas del Medellín que avanzaron hasta más allá de la mitad de la cancha, se corrieran para atrás. Lo mismo ocurrió con los aficionados del cuadro verde que corrieron, casi al mismo punto, para participar de la pelea.

¿La consecuencia? Se tuvo que cancelar la celebración. Nacional, igual que en 2024 en Cali, no recibió la copa por el título que consiguió. Sus aficionados debieron esperar un rato para bajar y, mientras tanto, cantaban en grupo en las tribunas donde estaban. Tanto el personal de logística, como los futbolistas de ambos equipos, debieron salir “huyendo” de la cancha hacia los camerinos, esperando que la situación de orden público se controlara y su integridad no corriera peligro.

¿Cómo empezó la pelea?

No es fácil establecer dónde inició la pelea. En muchos sectores del estadio se generaron pequeños enfrentamientos cuando se acercaba el final del partido. Sin embargo, los aficionados del Medellín que estaban en la parte baja de la tribuna norte, fueron los que mostraron su descontento por el resultado más “ímpetu”. Entonces, cuando Wilmar Roldán aún no había pitado el final del encuentro, empezaron a descolgar las banderas que tenían en los parales de las graderías y, al tiempo, comenzaron a tumbar las vallas que los separaban de la cancha. Tiraron palos y otros objetos. Tanto que el personal de logística empezó a correr porque todo apuntaba a que invadirían la cancha. Al final del encuentro, los jugadores del Medellín corrieron rápido a los camerinos. Los de Nacional, por su parte, salieron a celebrar hacia la tribuna sur.



Además: Cinco razones, un campeón: las claves del título de Nacional en la Copa BetPlay

Entonces, empezaron los desmanes en norte. La Policía tuvo que intervenir. Subieron hasta la mitad de la parte baja de la tribuna popular del Medellín. Ahí tuvieron una pelea con los aficionados que duró cinco minutos. En oriental ocurrió lo mismo. Los hinchas del Medellín empezaron a pelar, algunas veces entre ellos, otras con los adeptos de Nacional que estaban cerca a sur. En medio de esa confusión inició el problema grande. Un grupo de hinchas del DIM se pasó a la parte baja de occidental intentando llegar a la cancha. No lo consiguieron, pero el personal de logística tuvo que salir corriendo hacia la parte de abajo del estadio. Lo mismo debieron hacer los futbolistas del cuadro verde cuando el alboroto inicial se convirtió en la batalla campal con la que inició este relato, donde seguro muchas personas resultaron heridas, mientras que otras terminaron paralizadas por miedo.

¿Cómo fue el ambiente al inicio del partido?

Cuando la Policía disipó a las dos aficiones hubo una sensación de calma en el estadio. Ahí mucha gente empezó a bajar de la parte alta de la tribuna occidental. Sin embargo, los desmanes continuaron afuera. Casi una hora después del final del encuentro el antiguo Esmad lanzaba gases lacrimógenos para dispar gente. Así terminó lo que, desde antes del inicio del encuentro, era una fiesta. Desde temprano los aficionados de ambos equipos llegaron a los sectores donde siempre se reúnen –Nacional en la 70, Medellín afuera del Obelisco–, para festejar, cantar, reunirse, disfrutar del buen ambiente que había en la ciudad por el partido. Hubo filas largas para el ingreso al estadio. El inicio del partido se retrasó cerca de diez minutos –o un poco más– porque las hinchadas de ambos equipos compitieron por estallar casi toda la pólvora que se tenía destinada para diciembre del 2025 en la salida, fueron una eternidad.

El espectáculo fue digno de Disney, o el año nuevo en Sidney, Australia. Los primeros en iniciar su puesta en escena fueron los hinchas de Nacional. No lanzaron anilina verde y blanca como en otros momentos. Esta vez estallaron unos voladores que llenaron de destellos amarillos el cielo y fueron el preludio de bengalas, chispitas, entre otros elementos que sonaron de manera ininterrumpida en la zona sur del Atanasio Girardot.

Lo mismo hizo la hinchada de Nacional. Los adeptos de ambos equipos se comportaron bien durante el partido: cantaron, saltaron, disfrutaron. Sin embargo, al final, todo resultó empañado por la violencia que, una vez más, se tomó el fútbol. Ambos elencos, seguro, recibirán fuertes sanciones por parte de las autoridades civiles y del fútbol para el inicio de los torneos del próximo año. Quizás, incluso, afecatará la participación de público en copas internacionales.



Siga leyendo: Andrés Felipe Román y un nuevo gol en una final con Atlético Nacional Preguntas frecuentes sobre el tema: