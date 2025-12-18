Videos | ¡Vergüenza! Violencia empañó la final de Copa: batalla entre hinchas en el Atanasio dañó la premiación de Nacional

Con el pitazo final del duelo entre DIM y Atlético Nacional que consagró al verde como campeón de la Copa BetPlay, la fiesta se dañó porque los aficionados del cuadro rojo ubicados en la tribuna norte, parte baja, empezaron a tirar al suelo las vallas que los separaban de la cancha del estadio Atanasio Girardot.
El personal de logística del estadio salió corriendo hacia el sector de occidental para tratar de controlar lo que se desató en la tribuna y la zona de traslado en el campo, pero no pudieron contener a la turba.
De inmediato, el personal de la Unidad de Diálogo y Mantenimiento del Orden, UNDMO, que es el antiguo Esmad, tuvo que ingresar para controlarlos en el sector norte. Ahí empezaron las peleas, y el lanzamiento de palos de pólvora que empañaron la fiesta de la final.